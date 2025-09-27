https://mehrnews.com/x397mt ۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷ کد خبر 6601155 استانها سمنان استانها سمنان ۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷ یاد یاران روایتی از ایثار و فداکاری شهید علی اصغر نادعلی شاهرود _ این شهید گرانقدر در کنار دیگر همرزمان شهیدش بدست عوامل ضدانقلاب در کردستان به شهادت رسید. دریافت 29 MB علی شهسوار کد خبر 6601155 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از ایثار و فداکاری شهید حسن غفوری دامغانی: پیشکسوتان دفاع مقدس سازندگان طلایی ترین دوران انقلاب هستند کنگره ۳هزار شهید استان سمنان دلها را به تپش واداشت روایتی از ایثار و فداکاری شهید حسین غفوری کاروان گرمسار به کنگره ۳هزار شهید استان سمنان اعزام میشود شهدا تجسم ایثار هستند؛ نقش ویژه جهاد تبیین در روزگار کنونی دفاع مقدس الگوی زنده و پویای پیشرفت ایران است روایتی از ایثار و فداکاری شهید محمدرضا رنجی روایتی از ایثار و فداکاری شهید عبدالحمید شبانی بوی جبهه عطر شهادت نمایشگاه حریم امن در گلزار شهدای شاهرود غرفه های نمایشگاه اجلاسیه شهدای شاهرود آیین تشییع نمادین شهدا در شاهرود برگزار شد یاد یاران پاسدار رشید اسلام شهید احمد خالقیان مهمانی لاله ها در نوشهر برچسبها هفته دفاع مقدس شهدای دفاع مقدس کنگره سه هزار شهید استان سمنان اجلاسیه شهدای شاهرود بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان
