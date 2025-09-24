محورهای نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای همکاری خلیج فارس، نشست وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و «ایوت کوپر»، وزیر خارجه انگلیس با حضور جاسم البدیوی، دبیرکل این شورا، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار شد.

در این نشست، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی علاوه بر تقویت هماهنگی در راستای شراکت استراتژیک شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس با تمرکز بر تقویت صلح، امنیت و شکوفایی بررسی شد.

حاضران در این نشست بر پایبندی خود به تقویت صلح و همکاری مشترک برای حل مشکلات و بی ثباتی تاکید کردند.

شورای همکاری و انگلیس، حمله رژیم صهیونیستی به دوحه که نقض آشکار حاکمیت قطر است را محکوم و بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر تاکید کردند.

آنها هشدار دادند که این اقدامات ممکن است مذاکرات آتش بس در نوار غزه که تنها راه تحقق صلح پایدار است را با مشکل مواجه کند.

حاضران در این نشست، وضعیت انسانی فاجعه بار در نوار غزه و محدودیت های رژیم صهیونیستی برای ورود کمک ها را که منجر به گرسنگی و رنج مردم شده، محکوم کردند.

آنها ضمن درخواست کاهش تنش در خاورمیانه، بر لزوم تمرکز بر دستیابی به آتش بس دائم در نوار غزه تاکید کردند.

وزرای خارجه شورای همکاری و انگلیس بر پیگیری پرونده مرزهای دریایی میان جمهوری عراق و دولت کویت تأکید کردند و حل مسائل باقی‌مانده میان دو کشور همسایه را بر اساس قوانین بین‌المللی، عاملی مثبت برای ثبات و همکاری منطقه‌ای دانستند.

در بیانیه پایانی نشست، وزرای خارجه بر ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به توافق‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت درباره ترسیم مرزهای عراق و کویت، تأکید کردند.

آنان خواستار تکمیل روند ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور پس از علامت ۱۶۲ بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و قواعد حقوق بین‌الملل و در چارچوب توافق‌های پیشین شدند.

حاضران همچنین، از دولت عراق خواستند وضعیت حقوقی داخلی توافق ۲۰۱۲ با کویت درباره تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله را حل کند تا این توافق معتبر باقی بماند.

وزرا همچنین از تصویب قطعنامه ۲۷۹۲ شورای امنیت استقبال کرده و بر مسئولیت این شورا برای تضمین اجرای کامل تمامی وظایفش و تحقق عدالت و پاسخ‌گویی تأکید کردند.

آنان به نقش نماینده عالی سازمان ملل اشاره کردند که مأموریت او بر پیگیری بازگشت تمامی کویتی‌ها و اتباع دیگر کشورها یا اجساد آنان و همچنین بازگرداندن اموال کویت، از جمله آرشیو ملی، متمرکز خواهد بود. وزرا بر لزوم تلاش حداکثری برای حل همه مسائل مرتبط نیز تأکید کردند.

درخصوص سوریه نیز وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس، بر لزوم توقف حملات رژیم صهیونیستی به سوریه تاکید کردند.

آنها اجماع نظر داشتند که راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران ضروری است.

حاضران در این نشست از تلاش های شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عمان برای میانجیگری بین آمریکا و ایران تقدیر و تاکید کردند که تشدید تنش در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست.

آنها مجدداً بر تعهد مشترک به حمایت از ثبات مشترک در منطقه تاکید کردند.

حاضران در این نشست همچنین بر اهمیت همکاری سازنده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و لزوم تشدید تلاش های دیپلماتیک برای تضمین پایبندی همه طرف ها به توافقات بین المللی مرتبط در راستای کمک به اعتمادسازی و تقویت امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس با تکرار ادعاهای خود درباره جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، خواستار مذاکرات دوجانبه یا روی آوردن به دیوان بین المللی دادگستری شدند.