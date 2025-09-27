  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

تجمع مردمی در لیورپول در حمایت از فلسطین+ فیلم

تجمع مردمی در لیورپول در حمایت از فلسطین+ فیلم

صدها نفر در لیورپول تجمع کرده و خواستار تحریم رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه جنایت های این رژیم علیه مردم غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، صدها نفر در مرکز لیورپول علیه کنفرانس حزب حاکم کارگر که در این شهر برگزار می‌شود و همچنین در حمایت از فلسطین و درخواست تحریم رژیم صهیونیستی، تظاهراتی برپا کردند.

کنفرانس حزب کارگر فردا یکشنبه در این شهر آغاز می‌شود.

انتظار می‌رود کر استارمر نخست وزیر انگلیس در آن سخنرانی کند.

این تظاهرات توسط ائتلاف ضدجنگ موسوم به «جنگ را متوقف کنید» و برخی گروه‌های مخالف اقدامات اشغالگران صهیونیست در غزه و مخالف فروش تسلیحات از سوی لندن به صهیونیست‌های اشغالگر سازماندهی شده است.

تجمع مردمی در لیورپول در حمایت از فلسطین+ فیلم

کد خبر 6603787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها