تجمع مردمی در لیورپول در حمایت از فلسطین+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، صدها نفر در مرکز لیورپول علیه کنفرانس حزب حاکم کارگر که در این شهر برگزار میشود و همچنین در حمایت از فلسطین و درخواست تحریم رژیم صهیونیستی، تظاهراتی برپا کردند.
کنفرانس حزب کارگر فردا یکشنبه در این شهر آغاز میشود.
انتظار میرود کر استارمر نخست وزیر انگلیس در آن سخنرانی کند.
این تظاهرات توسط ائتلاف ضدجنگ موسوم به «جنگ را متوقف کنید» و برخی گروههای مخالف اقدامات اشغالگران صهیونیست در غزه و مخالف فروش تسلیحات از سوی لندن به صهیونیستهای اشغالگر سازماندهی شده است.
نظر شما