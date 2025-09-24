اسدی ناظر انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نود و هشتمین دوره رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری استقامت جاده جهان در چند رده سنی و در دو بخش زنان و مردان چند روزی است که به میزبانی شهر کیگالی در کشور روآندا در مرکزیت آفریقا در حال برگزاری است. رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در حاشیه این رقابت ها در کنگره اتحادیه جهانی دوچرخه سواری شرکت خواهد کرد.

کنگره سالانه اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری (UCI)، روز پنج‌شنبه سوم مهر ماه ۱۴۰۴، همزمان با برگزاری مسابقات جاده قهرمانی جهان به میزبانی شهر کیگالی (روآندا) برگزار می‌شود. این کنگره با حضور رئیس، اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان رسمی کشورهای عضو اتحادیه جهانی، به منظور بررسی برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌های آتی و همچنین برگزاری انتخابات هیأت رئیسه UCI تشکیل خواهد شد.

در همین راستا، رسول اسدی عضو هیأت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا (ACC)، به عنوان ناظر رسمی این کنفدراسیون، وظیفه نظارت بر روند برگزاری این انتخابات را برعهده خواهد داشت.

در این رقابت ها، آرش میرباقری رکابزن جوان کشورمان نیز در دو بخش تایم تریل و استقامت جاده به مصاف رقبا می رود. میرباقری روز گذشته در مسابقات تایم تریل قهرمانی جهان در رده سنی جوانان در مصاف با ۸۵ رکابزن در رده سی و چهارم قرار گرفت.

نود و هشتمین دوره رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری استقامت جاده جهان از ۳۰ شهریور الی ۶ مهر در کیگالی روآندا برگزار می شود.