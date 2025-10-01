به گزارش خبرنگار مهر، احمد خورگامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات مجموعه ورزشی الغدیر برگزار شد با اشاره به تنوع رشتههای دوچرخهسواری، از موفقیتهای استان در بخشهای کوهستان، جاده و پیست خبر داد و اظهار کرد: در هر دو شاخه دوچرخهسواری کوهستان اعزامهایی به مسابقات صورت گرفته و قزوین میزبان رقابتهای قهرمانی کشور در رشته جاده بوده است.
وی با اشاره به میزبانیهای مهم استان قزوین در یکسال اخیر عنوان کرد: برگزاری مجمع سالیانه هیئتهای منطقه یک در هفتم اردیبهشت و مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در ۲۱ اردیبهشت و میزبانی بزرگترین رویداد دوچرخهسواری کشور در تمام ردههای سنی بود با حضور ۲۴۲ ورزشکار توسط قزوین انجام شد.
خورگامی از ظهور استعدادهای جدید مانند «رها باجلان» در رده نوجوانان خبر داد که به تیم ملی راه یافته و قرار است در مهرماه به مسابقات بحرین اعزام شود. همچنین «حسین زنجانیان»، قهرمان دانهیل، به عنوان مربی تیم ملی منصوب شده است.
وی از برگزاری مسابقات کراس کانتری کشور در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر در قزوین خبر داد و ادامه داد: روز نخست ویژه بانوان و روز دوم آغاز لیگ کراس کانتری با حضور هشت تیم باشگاهی خواهد بود.
خورگامی اعلام کرد: استان قزوین در لیگ برتر دوچرخهسواری در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان نماینده دارد.
وی تصریح کرد: مسابقات این لیگ در روزهای ۱۲ و ۱۴ مهر در فریدونکنار برگزار میشود و یک تیم از قزوین با حمایت بخش خصوصی در آن شرکت خواهد کرد.
رئیس هیئت دوچرخهسواری قزوین همچنین از آمادگی هیئت برای واگذاری باشگاه به سرمایهگذاران خبر داد و تأکید کرد: سرمایهگذاری در ورزش میتواند از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان قزوین به تعاملات با شهرداری اشاره و تصریح کرد: ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری در بوستانها و بازسازی پیست کراس کانتری فدک از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
وی در پایان با بیان اینکه قرار است در مدارس دارای دانشآموزان دوچرخهسوار ایستگاههایی تعبیه شود یادآور شد؛ همچنین ایستگاه مقابل دانشگاه آزاد از خرداد فعال شده و ایستگاههای جدیدی نیز در راهاندازی هستند.
