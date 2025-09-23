پدیده دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی جهان سی و چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری استقامت جاده قهرمانی جهان از سه روز گذشته در کیگالی روآندا در آفریقای جنوبی آغاز شده که آرش میرباقری به عنوان تنها نماینده کشورمان کار خود را در این مسابقات از عصر امروز سه شنبه اول مهرماه ، با حضور در رقابت های ماده تایم تریل انفرادی آغاز کرد.

آرش میرباقری به عنوان تنها نماینده کشورمان رکابزن ایران در ماده تایم تریل انفرادی با ثبت زمان ۳۲ دقیقه و ۵ ثانیه در بین ۸۵ ورزشکار در رده سی و چهارم قرار گرفت. در این ماده رکابزنان کشورهای هلند، آمریکا و بلژیک به ترتیب مدالهای طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

میرباقری در ادامه این رقابت ها روز جمعه چهارم مهرماه، در ماده استقامت جاده رده جوانان در مسافت ۱۱۹.۳ کیلومتر هم به رقابت خواهد پرداخت.