آغاز رقابت پدیده دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری استقامت جاده قهرمانی جهان از دو روز گذشته در شهر کیگالی روآندای آفریقا آغاز شده و ایران نیز یک نماینده در این رویداد دارد.

آرش میرباقری رکابزن جوان کشورمان که در رقابت های قهرمانی آسیا موفق به کسب ۵ مدال شده و پدیده دوچرخه سواری کشورمان لقب گرفت نماینده ایران در مسابقات روآندا است.

میرباقری پدیده تیم ملی جوانان ایران روز شنبه هفته جاری راهی کیگالی شد و دو جلسه نیز در مسیر مسابقه اصلی تمرین کرده است.

مسابقه دوچرخه سواری تایم تریل قهرمانی جهان فردا سه شنبه اول مهرماه با حضور ۸۳ ورزشکار در مسیر ۲۲.۶ کیلومتر از ساعت ۱۲ استارت می خورد که نماینده کشورمان در یک گروه هشت نفره از ساعت ۱۶:۳۰ رقابت خود را آغاز می کند.

باقری در ادامه روز جمعه چهارم مهرماه هم در مسابقه استقامت جاده شرکت خواهد کرد. این مسابقه هم در مسیر سنگین ۱۱۹.۳ کیلومتر برگزار خواهد شد.