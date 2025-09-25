به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قمی صبح پنجشنبه در همایش پیشکسوتان و رزمندگان ورامین، سخنان مبسوطی ایراد کرد و این جلسه را «مجمعی آکنده از معنویت، شرافت، غیرت و شجاعت» دانست.
وی در ابتدای سخنان خود با ذکر صلوات و درود بر پیامبر اعظم (ص) و اهلبیت (ع) این مراسم را «تقدیمی به محضر مبارک حضرت بقیةالله الاعظم (عج)» معرفی و افزود: این جلسه در حقیقت عرض تسلیتی است به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سایر شهدایی که در دو سال اخیر جان خود را برای تقویت اسلام و انسانیت تقدیم کردند؛ همچنین یاد همه شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای اقتدار ملی، بهویژه ۷۵۸ شهید ورامین و ۲۵۰۰ جانباز سرافراز این منطقه در این محفل گرامی داشته میشود.
معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری در ادامه با تقدیر از برگزارکنندگان، قاریان، مداحان و سخنرانان این مراسم، به سه ویژگی این گردهمایی اشاره کرد: اول اینکه اکثر حاضران از پیشکسوتان جبهه و جهاد و خانوادههای شهیدان هستند و این جمع پر افتخار مورد غبطه فرشتگان است و دوم این مراسم جلوهای از وحدت جریانهای گوناگون است که با وجود تفاوت دیدگاهها، در پرتو جهاد، شهادت و ولایت به یگانگی رسیدهاند و سوم این حرکت کاملاً مردمی و خودجوش است و اقشار مختلف جامعه از اصناف، دانشگاهیان، فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، جوانان و بانوان در آن حضور دارند.
قمی با اشاره به سابقه تاریخی ورامین در دفاع از ولایت و اسلام گفت: از قرن پنجم هجری تاکنون نشانههای تشیع در این منطقه مشهود است و حضور بزرگانی چون علامه حلی و آثار علمای ورامین نشاندهنده ریشهدار بودن این خط در تاریخ است. در دوران انقلاب اسلامی، مردم ورامین نقش ویژهای در ۱۵ خرداد، پیروزی انقلاب و اعزام نیرو به جبههها ایفا کردند و در سالهای اخیر نیز در عرصه اقتدار ملی سه شهید سرافراز تقدیم کردهاند.
وی با تأکید بر مردمی بودن حضور در جبههها، خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار رزمنده، دو میلیون نفر از مردم کوچه و بازار بودند و این روحیه امروز نیز در عرصههای علمی و ورزشی ادامه یافته است، افتخارات فرزندان این ملت در هوافضا، المپیادهای جهانی و میدانهای ورزشی، همه برگرفته از روحیه جهاد و شهادت پیشکسوتان است.
قمی به مظلومیت ملت فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره و تأکید کرد: مقاومت مردم غزه، حماسهای قرآنی و حسینی است. علیرغم بمبارانها و فشارها، روحیه مقاومت زنده است و همین فرهنگ موجب الهامبخشی به ملتها در سراسر جهان شده است، امروز مردم کشورهای مختلف از عربستان و فرانسه تا کانادا و آمریکا به ملت ایران احترام میگذارند و آن را مظهر عزت و شرافت میدانند.
معاون ارتباطات بینالملل دفتر رهبری با اشاره به ریشهدار بودن فرهنگ ایثار و ولایت در ملت ایران تصریح کرد: مردم ایران مشکلات اقتصادی همچون گرانی، مسکن، تورم و بیکاری را تحمل میکنند، اما هرگز عزت و استقلال خود را معامله نمیکنند. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که مذاکره با دشمنان بدعهد به قیمت از دست دادن اقتدار ملی جایز نیست. تجربه برجام نشان داد که طرف مقابل به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست و هدف آنها چیزی جز عقبنشینی پیاپی جمهوری اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود تنها یک درصد جمعیت جهان، بیش از سه درصد از تولید علم جهان را بر عهده دارد، گفت: ۷۸ هزار مقاله علمی که در سال گذشته از سوی محققان ایرانی منتشر شد، نشاندهنده روحیه خودباوری و اتکاء به توان ملی است و این مسیر باید با اتحاد مقدس ملت ادامه یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان ضمن تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، روحانیت، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، دانشجویان، اصناف و آحاد مردم شریف جنوب استان تهران گفت: به نمایندگی از مقام معظم رهبری، خدمت همه شما عرض سلام و درود دارم و امیدوارم خداوند متعال به برکت خون شهدا، مشکلات کشور و منطقه را برطرف سازد و فرج حضرت ولیعصر (عج) نزدیک شود، همچنین دعا میکنم سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ملت ایران و مستضعفان عالم مستدام بماند.
نظر شما