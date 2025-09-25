پیام تبریک رئیس پلیس پایتخت به مناسبت روز سرباز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان دلیر و فرزندان جان برکف ایران اسلامی که در تامین امنیت شهروندان دوش به دوش همکاران و فرماندهان خود تلاش میکنند، تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سربازان عزیز این مرز و بوم، فرزندان دلیر ایران اسلامی، روز سرباز فرصتی است برای پاسداشت جوانمردانی که با ایمان، غیرت و ایستادگی خویش، سنگرهای امنیت و آرامش کشور را پاسداری میکنند. شما سربازان، بازوان توانمند ملت و یاران صدیق فرماندهان در راه پاسداری از عزت و استقلال میهن هستید.
بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در جامعه مشاهده میکنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت خطیر پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش میکشید.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قدردان تلاشهای شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای هرجوان، مدرسهای از خودسازی، صبوری و عشق به میهن است. شما با ایستادگی و وفاداری تان، معنای حقیقی واژه سرباز را زنده نگه داشته اید.
در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی سربازان غیور و خانوادههای محترم آنان، از درگاه خداوند متعال برای شما، صحت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
نظر شما