۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

پیام تبریک رئیس پلیس پایتخت به مناسبت روز سرباز

رئیس پلیس پایتخت با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان دلیر که در تامین امنیت شهروندان تلاش می‌کنند، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان دلیر و فرزندان جان برکف ایران اسلامی که در تامین امنیت شهروندان دوش به دوش همکاران و فرماندهان خود تلاش می‌کنند، تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سربازان عزیز این مرز و بوم، فرزندان دلیر ایران اسلامی، روز سرباز فرصتی است برای پاسداشت جوانمردانی که با ایمان، غیرت و ایستادگی خویش، سنگرهای امنیت و آرامش کشور را پاسداری می‌کنند. شما سربازان، بازوان توانمند ملت و یاران صدیق فرماندهان در راه پاسداری از عزت و استقلال میهن هستید.

بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در جامعه مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت خطیر پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می‌کشید.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قدردان تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای هرجوان، مدرسه‌ای از خودسازی، صبوری و عشق به میهن است. شما با ایستادگی و وفاداری تان، معنای حقیقی واژه سرباز را زنده نگه داشته اید.

در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی سربازان غیور و خانواده‌های محترم آنان، از درگاه خداوند متعال برای شما، صحت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

کد خبر 6601466

