به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در جلسه هیئت مشاورین پلیس آگاهی فراجا با تبریک به مناسبت ولادت مبشر عدالت و وحدت، رسول اکرم و اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، خلف صالحش امام العارفین صادق آل محمد (ع) و همچنین فرا رسیدن هفته وحدت به مسلمین جهان اظهار داشت: ربیع الاول یادآور میلاد آخرین رسول خدا و پیامبر صلح و دوستی است که به حقیقت فصلی برای عمل به سیره آن مقام آسمانی بوده و هفته وحدت بی‌تردید نماد و پیام صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان‌ساز اسلام است.

وی با اشاره به اینکه امروز نیاز و ذائقه جامعه چه چیزی را از پلیس می‌طلبد، افزود: در حوزه وقوع جرم در جامعه باید ریشه یابی صورت گیرد و سهم سازمان در بروز جرایم مشخص شده و از نظرات کارشناسان و جرم شناسان خبره این حوزه استفاده شود.

سردار قنبری با اشاره به اینکه می‌بایست اتاق فکرهای قوی در پلیس آگاهی ایجاد گردد خاطر نشان کرد: باید نقدهای مردم در حوزه پلیس را پذیرفت و نیازها و دغدغه‌های مردم را شنید و برای آن در اتاق فکرهای تخصصی راهکار عملی برای موضوعات ارائه و در سطح کشور عملیاتی کرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه پلیس آگاهی در حوزه کشف جرم با استفاده از شیوه‌ها و روش‌های علمی و استفاده از تجهیزات هوشمند پیشرو بوده است تصریح کرد: باید به مردم عزیزمان آموزش‌های لازم در حوزه پیشگیری از جرم داده شود و شیوه و شگردهای سارقان و مجرمان و چرایی وقوع جرایم به مردم اطلاع رسانی شود تا تکرار جرم مشابه در جامعه کاهش یابد که این مورد را می‌توان با استفاده از ظرفیت صدا و سیما در تولید فیلم و سریال و نیز استفاده از فضای مجازی با ساخت کلیپ‌های کوتاه آموزشی از پرونده‌های واقعی حوزه پلیس آگاهی پیگیری کرد.

سردار قنبری در پایان مهم‌ترین راهبرد پلیس آگاهی را سرعت در کشف جرم و مهار سرقت عنوان کرد و گفت: کارآگاهان ما در تمام رسته‌ها آموزش‌های به‌روز دنیا را فرا گرفته‌اند و از آخرین سیستم‌ها برای کشف جرایم بهره می‌برند و می‌بایست وقوع جرم در جامعه ریشه یابی شده و تحلیل جامع ارائه و از نظرات روانشناسان در این خصوص بهره برد.