رشادت سربازان در دفاع از کشور و ایجاد امنیت اجتماعی ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: گلبانگ هفته دفاع مقدس و روز سرباز یادآور رشادتها، جانفشانی ها و حضور مخلصانه رزمندگان دلیر به ویژه سربازان فداکار در راه دفاع از اسلام و میهن عزیز اسلامی است که به یمن ایمان و صلابت وجودشان، امید و قدرت مبارزه را بر گستره افکار مردم مظلوم و مستضعف جهان رویانیده و غبار یاس و ناامیدی را بر جسم و جان خصم زبون افکنده تا الگوی نوینی از استقامت و پایداری را در تاریخ بشریت به یادگار گذارد.

در این میان رشادت و پایمردی سربازان عزیزمان در دفاع از کشور اسلامی و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی که حاصل آن نثار بیش از 55 هزار شهید سرباز به انقلاب شکوهمند اسلامی است ستودنی است و امروز هم بخش مهمی از وجود امنیت در سراسر میهن اسلامی و مبارزه بی امان با اشرار و سوداگران مرگ مرهون حضور پررنگ و موفق این عزیزان در عرصه های مختلف دفاع، نظم و امنیت اجتماعی است.

علاوه بر این ما شاهد ایفای نقش موثر سربازان متخصص در بیش از 120 وزارتخانه، سازمان، مراکز پژوهشی و آموزشی و دستگاههای تخصصی در کشور که حاصل آن کمک به امر تولید، سازندگی، پیشرفت علم وفناوری و توسعه امر تعلیم و تربیت است، هستیم که در این روز مبارک، سازمان وظیفه عمومی ناجا فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تبریک روز سرباز به همه سربازان جان بر کف میهن اسلامی و آرزوی سلامتی برای همه آنان، خواستار توفیق خدمتگزاری بیش از پیش همه مسئولین نظام جمهوی اسلامی در جهت خوشایند سازی خدمت سربازی و برداشتن گامهای موثرتر در راستای تحقق تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا و متناسب با نقش و دستاوردهای سربازان عزیز در کشور است تا انشاء الله زمینه خدمت هرچه بهتر سربازان عزیز تحت رهبری مقام معظم رهبری و در راستای تحقق کامل اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم تر گردد.