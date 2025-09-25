تشریح ابزارهای حمایتی معاونت علمی در حوزه غذا و کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمعاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در این رویداد، مدیری نماینده ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی ضمن بازدید از غرفهها، طی نشستهای تخصصی B۲B با شرکتهای حاضر، ابزارهای حمایتی بهویژه «اعتبار مالیاتی» را با توجه به مشمول بودن صنایع و شرکتهای حاضر در نمایشگاه بهعنوان یکی از مهمترین مشوقها برای توسعه نوآوری و سرمایهگذاری فناورانه تشریح کرد.
در این نشستها همچنین فرصتها و چالشهای شرکتهای فعال در حوزه غلات، آرد، نان، شیرینی و شکلات مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه صنعت غلات و نان نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، همافزایی میان بخش خصوصی، شرکتهای فناور و نهادهای پشتیبان میتواند به ارتقای کیفیت و افزایش توان صادراتی این حوزه منجر شود.
شرکتکنندگان نیز ضمن استقبال از سیاستهای حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، بر ضرورت توسعه همکاریهای فناورانه و استفاده از ظرفیتهای نمایشگاه برای شناسایی فرصتهای جدید تأکید کردند.
این نمایشگاه با حضور گسترده شرکتهای داخلی و خارجی و عرضه تازهترین محصولات، ماشینآلات و فناوریهای نوین، بستر مناسبی برای تعامل، تبادل دانش و توسعه بازار صنایع غذایی کشور فراهم آورد.
