به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، تیم رباتیک دانشآموزی ایران در مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی «تکنوفست ۲۰۲۵» که در استانبول ترکیه برگزار شد، موفق به کسب رتبههای نخست و دوم در بخش ایده و اختراعات شد و توانست بار دیگر توانمندیهای نسل جوان کشور را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذارد.
تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری روی استعدادهای نوجوانان
حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، در مراسم بدرقه این تیم پیش از آغاز رقابتها با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بر روی استعدادهای نوجوانان کشور گفت: حضور دانشآموزان در چنین رقابتهای بینالمللی فرصتی ارزشمند برای نمایش توان علمی ایران در سطح جهان است. این اعزام نشان میدهد که استعداد و خلاقیت فرزندان ایرانزمین، حتی در سنین پایین، میتواند به دستاوردهای بزرگ و ماندگار منجر شود.
وی افزود: حمایت از تیمهای دانشآموزی صرفاً یک اقدام کوتاهمدت نیست، بلکه سرمایهگذاری بلندمدتی است که آینده علمی و فناوری کشور را تضمین میکند. ما تلاش میکنیم مسیر حضور آنان در رقابتهای جهانی هموارتر شود و امیدواریم این تیم با عملکرد درخشان خود، نام ایران را در میان کشورهای صاحب فناوری مطرح کند.
روزبه همچنین با بیان اینکه چنین رویدادهایی بهترین بستر برای تبادل دانش، فرهنگ و تجربه است، تأکید کرد: موفقیت این نوجوانان میتواند الگویی برای سایر دانشآموزان کشور باشد و آنان را به ورود جدیتر به عرصه فناوریهای نو تشویق کند. سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی نیز تمام توان خود را برای حمایت از این استعدادها بهکار خواهد گرفت.
اعضای تیم و افتخارات بینالمللی
حدیث میرزانیا، سرپرست و مربی تیم رباتیک دانشآموزی ایران و مدیرعامل مؤسسه نوین روباتیک، نیز با اعلام این موفقیت گفت: کیان کربلایی، مهرتاش رازگردانی، آرتین اسلامپناه، سید امیرهومان طباطبایینژاد، سامیار رضا سلطانی، آردین خانعلیزاده، محمد ریوندی و مهدی ریوندی اعضای این تیم هستند که موفق شدند این افتخار را برای ایران کسب کنند.
وی افزود: این تیم پیشتر نیز در رقابتهای بینالمللی کانادا و آمریکا در حوزه اختراعات، به مقامهای اول و دوم دست یافته بود و در سالهای گذشته نیز در مسابقات علمی و رباتیک کشورهای مالزی و هند موفقیتهای ارزشمندی را ثبت کرده است. از جمله این دستاوردها، کسب مقام دوم در مسابقات اخیر آمریکا و مقام نخست در رقابتهای کانادا بوده است.
نمایش توان علمی ایران در میان ۵۶ کشور
مسابقات جهانی «تکنوفست ۲۰۲۵» با حضور ۹۸۰ پروژه از ۵۶ کشور از جمله آلمان، کره جنوبی، کانادا، ازبکستان، هلند، اروگوئه، روسیه، مالزی، فیلیپین، هند، تایوان و مکزیک برگزار شد که حضور پررنگ تیم ایران و کسب عناوین برتر، نشاندهنده سطح بالای خلاقیت، دانش و توان نوآوری دانشآموزان کشور است.
میرزانیا با تأکید بر اینکه هدف اصلی این تیم صرفاً کسب مقام نیست، اظهار کرد: تلاش ما هدایت و حمایت دانشآموزان در مسیر نوآوری، اختراع و خلاقیت است. در مسابقات تکنوفست امسال نیز با همین رویکرد شرکت کردیم و خوشبختانه طرحهای ارائهشده از سوی تیم ایران مورد تأیید هیئت داوران قرار گرفت.
وی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی گفت: تیم رباتیک دانشآموزی نوین ایران شامل هشت عضو با سنین ۷ تا ۱۷ سال است که در بخش اختراعات و نوآوری توانستند با طرحهای خود بدرخشند.
مدیر این مجموعه فناور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم نهادهای حمایتی توجه بیشتری به تیمهای دانشآموزی، بهویژه از شهرستانها، داشته باشند تا مسیر رشد و پیشرفت این استعدادها هموارتر شده و ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور بیش از پیش شکوفا بشوند.
