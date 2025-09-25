معاون رئیس جمهور خبرداد؛اجرای سریع خط آهن چابهار–زاهدان تا خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی، در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در سال جاری اظهار کرد: خراسان رضوی از دید سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر بعد تاریخی و تمدنی، همین امروز می‌تواند الهام‌بخش و موتور محرک توسعه کشور باشد. محور شرق، یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آن انجام می‌شود؛ معادن بزرگ، ظرفیت‌های تجاری با کشورهای همسایه و مسیرهای استراتژیک در این محور، فرصتی ویژه برای استان است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: با سرعت خط آهن را از چابهار به سمت زاهدان در حال اجرا داریم که سال آینده با سرعت بیشتری به سمت خراسان رضوی تکمیل خواهد شد. کریدور جاده‌ای از سواحل دریای عمان به سمت استان و دو کریدور مهم ریلی و جاده‌ای از سرخس تا مرز ترکیه نیز در دست ساخت است.

وی تصریح کرد: شورای اقتصاد، قطار سریع‌السیر مشهد–تهران را تصویب کرده است. بخشی از کریدور جاده‌ای به انجام رسیده و بخش‌های باقی‌مانده نیز در دستور تکمیل قرار دارند.

پورمحمدی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین، بیان کرد: یکی از اهداف مهم این سفر، عبور کریدور شرق به غرب از ایران و استان خراسان رضوی بود. حجم عظیمی از معادن شرق کشور از جمله سنگان می‌تواند به محور ارتباطی و اقتصادی تبدیل شوند و شرکت‌های فعال در حوزه معدن باید با سرعت بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. در حوزه حمل‌ونقل شهری نیز، اگرچه با اهتمام شهرداری مشهد در توسعه خطوط مترو وضعیتی بهتر از برخی استان‌ها در خراسان رضوی داریم، اما با میزان تردد فعلی باید سریع‌تر شبکه را تکمیل کنیم.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: برای حل مشکلات اساسی اقتصاد استان باید مفاهمه دقیق بین سازمان برنامه و بودجه، مدیران دستگاه‌ها و بخش خصوصی شکل گیرد. به تدبیر استاندار خراسان رضوی، نشست‌های مشترک استانداران محور شرق برگزار شده و تقاضا دارم نشستی نیز با استانداران محور شرق، نمایندگان و مدیران حوزه زیرساخت‌ها، آب و کشاورزی برگزار شود تا اولویت‌ها مشخص و منابع محدود به‌درستی تخصیص یابد و گلوگاه‌ها سریع‌تر رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: فرصت‌های بخش خصوصی باید در ارتباط با کشورهای پیرامونی و با توجه به نقش خراسان به عنوان منفذ اقتصادی کشور تقویت شود. خراسان رضوی باید با جلب سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه برای آنان، از ظرفیت‌هایی که پیش‌تر منفی دیده می‌شد مانند گرمای کویر یا وزش باد امروز به عنوان مزیت‌های تولید انرژی بهره‌برداری کند.