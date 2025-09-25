به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی صبح پنجشنبه در بازدید از مرکز پایش تصویری هوشمند (مهاب) شرکت آب و فاضلاب مشهد که با همراهی غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی انجام شد، اظهار کرد: یک مدل دقیق برای تأمین مالی پروژههای آب خراسان رضوی و مشهد جهت مشارکت بخش خصوصی باید تهیه شود تا در قالب نظام سرمایهگذاری و برنامهریزی به مصوبه هیئت وزیران تبدیل و اختیارات لازم در این زمینه واگذار شود.
معاون رئیسجمهور بیان کرد: در دنیا، ابزار تکنولوژی و تعرفه را به کار میگیرند و ناگزیر هستیم در مناطقی که با بحران آب مواجه هستیم، مصرف آب را با کمک فناوری و تعرفه کنترل و مدیریت کنیم و بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری وارد این حوزه کنیم.
وی افزود: واگذاری تعیین تعرفه به استان را میتوان با همکاری وزارت نیرو دنبال کرد، تهاتر برای سرمایهگذاری را باید تسهیل کرد و اقتصادی کردن سرمایهگذاری در حوزه آب را با اقدامات جدی پیش برد.
پورمحمدی با اشاره به رشد جمعیت مشهد و وضعیت مصرف آب این شهرستان خاطرنشان کرد: با روش فعلی و تکیه بر بودجههای دولتی حتی اگر از کشورهای دیگر آب بیاوریم، با مشکل مواجه میشویم.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: باید روشهای تأمین مالی جدیدی را ایجاد کنیم و نباید تنها به منابع مالی دولت برای تأمین آب تکیه داشته باشیم.
