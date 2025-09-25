معاون رئیس جمهور:توسعه مترو مشهد اولویت دولت برای کاهش آلودگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از فاز یک خط ۳ قطار شهری مشهد مقدس اظهار کرد: برنامه دولت در خصوص تأمین واگنها و ارتقاء خطوط قطارشهری، از جنبههای مختلفی از جمله رفاه عمومی، کمک به قشر ضعیف، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی و حفظ سلامت مردم حائز اهمیت است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: بر اساس تجربه، عمده مسافرانی که از مترو استفاده میکنند یا قشر ضعیف هستند و یا زائرانی که قصد دسترسی راحتتر به حرم مطهر امام رضا علیهالسلام و مکانهای اقامتی خود دارند. در شهری با جمعیت حدود چهار میلیون نفر مانند مشهد، ترافیک روز به روز افزایش مییابد و این امر باعث افزایش زمان رفتوآمد، مصرف بنزین و آلودگی هوا میشود.
وی افزود: دولت و شهرداری مشهد اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادهاند. شهرداری مشهد نسبت به سایر کلانشهرها حجم وسیعتری از زیرساختها را آماده کرده و مسیرهای مترو به حومه شهر، از جمله شاندیز، گُلبهار و چناران، در حال توسعه است. هدف ما این است که هرچه سریعتر زیرساختهای لازم تکمیل شود و خطوط ناوبری مجهز گردند تا از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته استفاده شود.
پورمحمدی گفت: با همکاری شهرداری و بهرهگیری از توان داخلی، تجهیز ناوبری خطوط قطار شهری مشهد به سرعت ادامه خواهد یافت تا شهروندان و زائران بیشترین بهرهبرداری را از این امکانات داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: توسعه مترو هم در داخل شهر و هم به حومه، جزو اولویتهای کل نظام است و امیدواریم با اقدامات مستمر دولت و شهرداری، تجربهای موفق در حملونقل شهری برای مردم مشهد رقم بخورد.
