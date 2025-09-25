«مستقیم تا بهشت» منتشر شد؛ خاطرات طنازانه جانباز نخاعی از دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مستقیم تا بهشت» به قلم رمضانعلی کاوسی که خاطرات جانباز علیرضا کاظمی است، از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

انتشار خاطرات ایثارگران در دفاع هشت‌ساله، گنجینه ارزشمندی است که می‌تواند بخش مهمی از تاریخ پرافتخار کشورمان را به نسل کنونی و نسل‌های بعد منتقل کند. در آینده‌ای نه‌چندان دور، مردم ما با مطالعه تاریخ ادبیات دفاع مقدس درمی‌یابند که اگر ایثار و ازخودگذشتگی این قهرمانان بی‌ادعا نبود، سرنوشت ایران عزیز به گونه دیگری رقم می‌خورد.

رمضانعلی کاوسی، جانباز آسیب نخاعی از ناحیه گردن، ساکن شهرضا در استان اصفهان است که علاقه زیادی به ثبت خاطرات هم‌رزمان خود در دفاع مقدس دارد. کاوسی در این کتاب، با قلمی روان، صادقانه و مستند به بیان خاطرات رزم و روزهای جانبازی علیرضا کاظمی پرداخته است.

علیرضا کاظمی، رزمنده و جانباز جنگ تحمیلی است که پس از جنگ به روایت وقایع دفاع مقدس پرداخته و راوی جنگ شده است. او با شوخ‌طبعی ذاتی خود، خاطرات را طور دیگری به مخاطبان منتقل می‌کند تا بهتر دریافت و درک کنند.

کتاب «مستقیم تا بهشت» در ۱۸ بخش به روایت زندگی جانباز علیرضا کاظمی می‌پردازد. عناوین بخش‌هایی از کتاب عبارت‌اند از پای منو بیار، پزشک قاطرسوار، گردان قالتاق‌ها و روایت فتح.

بخشی از متن این کتاب:

ما در گردان یازهرا (س) خیلی شاد بودیم. اکثر بچه‌ها شوخ‌طبع و اهل بگووبخند بودند. بقیه رزمنده‌ها به‌شوخی به گردان یازهرا (س) می‌گفتند: «گردان قالتاق‌ها». از بس تُخس بودیم، کسی فکر نمی‌کرد از بچه‌های ما هم کسی اهل معنویت باشد. بچه‌های گردان ما، هم اهل نماز و دعا بودند و هم شیطنت و شوخی می‌کردند. یک روز حاج‌حسین خرازی، فرمانده لشکر، آمده بود به گردان ما سر بزند. بچه‌ها بنای شوخی‌کردن گذاشتند. حیدری، معاون گردانمان، به برادر خرازی گفت: «حاجی، شما توی یکی از عملیاتا دوتا خط رو جداگونه به گردان ما و گردان موسی‌بن‌جعفر بده تا حمله کنیم. من قول می‌دم گردان ما با کمترین تلفات تا خط سوم دشمن پیش بره، اما گردان اونا به‌زور بتونه خط رو بشکنه.» خرازی لبخندی زد و گفت: «این چه ادعاییه تو می‌کنی؟» حیدری گفت: «بِچا گردان موسی‌بن‌جعفر همه‌شون شیخ، اهل نماز شب و اهل ذکر و تسبیحن. اینا به محض اینکه حمله کردن، از بس مخلصن، از دم شهید می‌شن. عملاً پیشروی‌شون متوقف می‌شه. اما بِچا گردانِ ما دنیاطلبن؛ به همه چیز فکر می‌کنن، الّا شهادت. اینا رو که می‌بینی، قالتاقن‌آ به این زودیا شهید نمی‌شن. به‌راحتی تا خط سوم دشمنم پیش می‌رن، هیچ باکی‌شونم نمی‌شه!»

خرازی باز هم خندید و گفت «من هم مخلص گردان آخوندا هستم، هم گردان قالتاقا. مطمئن باشین امام زمان همه‌تون رو دوست داره و همه‌تون پیش خدا مأجورین.»

انتشارات سوره مهر، کتاب «مستقیم تا بهشت» به قلم رمضانعلی کاوسی را در ۳۵۲ صفحه و بهای ۳۸۵ هزار تومان روانه بازار نشر کشور کرده است.