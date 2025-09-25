  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

«هفت» با حضور محمدعلی باشه‌آهنگر روی آنتن می‌رود

برنامه «هفت» با حضور محمدعلی باشه‌آهنگر به فیلم سینمایی «سینما متروپل» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده ویژه «روایت شهید؛ خانواده، فیلمساز» و فیلم «سینما متروپل» و گفتگوی ویژه با مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم اختصاص دارد. این برنامه فردا شب جمعه ۴ مهر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رامتین شهبازی فیلم سینمایی «سینما متروپل» را با حضور محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان فیلم نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «روایت شهید؛ خانواده، فیلمساز» نام دارد و با حضور علی کشوری فرزند شهید احمد کشوری برگزار می‌شود.

همچنین گفتگوی ویژه این برنامه با حضور میثم زندی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم برگزار می‌شود.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

آروین موذن زاده

