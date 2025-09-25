به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده ویژه «روایت شهید؛ خانواده، فیلمساز» و فیلم «سینما متروپل» و گفتگوی ویژه با مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم اختصاص دارد. این برنامه فردا شب جمعه ۴ مهر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و رامتین شهبازی فیلم سینمایی «سینما متروپل» را با حضور محمدعلی باشهآهنگر کارگردان فیلم نقد میکنند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه «روایت شهید؛ خانواده، فیلمساز» نام دارد و با حضور علی کشوری فرزند شهید احمد کشوری برگزار میشود.
همچنین گفتگوی ویژه این برنامه با حضور میثم زندی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم برگزار میشود.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
