حضور مدیرکل سابق دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم در «هفت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۱ مهر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و آرش خوشخو فیلم سینمایی «گوزنهای اتوبان» را نقد میکنند.
همچنین گفتگوی ویژه این قسمت با حضور میثم زندی مدیرکل سابق دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم انجام میشود.
جواد طوسی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «سلاحها» (weapsons) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
