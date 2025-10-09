به گزارش خبرنگار مهر، مجید افشاری کمدین که با آیتم «هچل هفت» در برنامه سینمایی «هفت» حضور دارد، درباره روند شکل‌گیری این آیتم بیان کرد: روند تولید آیتم «هچل هفت» به این صورت است که ما اخبار اولیه را از تیم اتاق فکر برنامه و دوستانی که با آیتم درگیر هستند، دریافت می‌کنیم و بعد انتخاب سوژه‌ها شروع می‌شود. سپس از بین اخبار و اطلاعاتی که بیشتر جای شوخی دارند و ما اجازه پرداختن به آنها را در قاب تلویزیون داریم، به چند مورد می‌رسیم.

وی ادامه داد: پس از این مواردی که عرض کردم به همراه نویسنده‌های برنامه متن را می‌نویسیم و پیش از رفتن جلوی دوربین موضوعات را با ناظر پخش هم چک می‌کنیم. پس از آن به ضبط، تدوین و خروجی نهایی می‌رسیم. در نهایت هم بخش‌هایی از آیتم توسط شبکه حذف شده و بقیه‌ آن پخش می‌شود.

بازخوردهای متفاوت و عجیب نسبت به «هچل هفت»

این کمدین درباره بازخوردهایی که از این آیتم داشته است، مطرح کرد: بازخوردهای مختلفی داشتیم که اغلب آنها بازخوردهای مثبتی بودند. در مدتی که من «هچل هفت» را اجرا می‌کنم از بازیگران پیام‌های مختلفی دریافت کردم که اغلب آنها محبت‌آمیز بوده است. مثلاً چند سال قبل یک بار با خانم شیلا خداداد شوخی کردیم و بعد پیام دادند و از من تشکر کردند. یا آقای هادی حجازی فر به من گفتند که آیتم طنز را دوست دارند و در جشنواره فجر از من خواستند که حتما با ایشان شوخی کنم. ما حتی با خود آقای افخمی هم شوخی می‌کنیم و جالب اینجاست که هر وقت من را می‌بینند می‌گویند خیلی بامزه است و کلی می‌خندند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر نمونه‌هایی هم داشتیم که به کسی بر بخورد و کار بالا بگیرد. مثلا تهیه کننده‌ای من را تهدید کرد که نمی‌گذارد در سینما کار کنم یا فردی ما را تهدید به داخل گونی بردن، کرد. به نظرم بخشی از این بازخوردها اجتناب ناپذیر است و به جنبه آدم‌ها برمی‌گردد اما هر وقت کسی ناراحت شد و ما متوجه شدیم، حتما با آن فرد صحبت کردیم و مساله حل و فصل شد. اغلب بعد از یک صحبت کوتاه خودشان ایده می‌دهند که دفعه بعد به این شکل با من شوخی کن و خداراشکر در نهایت همه چیز گل و بلبل می‌شود.

افشاری درباره بزرگ‌ترین الگوی خود در عرصه طنز و اجرا عنوان کرد: از بچگی کارهای مهران مدیری و رضا عطاران را خیلی دوست داشتم. همچنین در سال‌های قبل مجری به اسم سید محمد حسینی داشتیم که حالا مهاجرت کرده و کم کارتر شده است. او نیز آدم عجیبی بود که هم استندآپ می‌کرد، هم می‌خواند، هم شومنی می‌کرد و در همه این‌ها هم عالی بود. البته در دوره اول مسابقه استندآپ «خندوانه»، استندآپ‌های امیرمهدی ژوله را هم خیلی دوست داشتم و به نظرم استانداردترین حالت را داشت. بعد از او مهران غفوریان و علی مشهدی نیز اجراهای خوبی داشتند اما امیرمهدی ژوله الگوی بهتری در این زمینه بود. در مورد استندآپ کمدین‌های خارجی هم باید به جورج کارلین و لویی سی کی اشاره کنم.

مجید افشاری در پاسخ به این پرسش که طنز خوب در چارچوب رسانه ملی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، توضیح داد: وقتی آثار محبوب‌ترین کمدین‌های کشورمان را بررسی کنیم، به یک نتیجه واحد می‌رسیم. به طور مثال کارهای مهران مدیری و سروش صحت یک وجه مشترک دارند؛ در عین حال که طنز موقعیت ‌دارند و شما به آنها می‌خندید، در لایه‌های زیرین‌شان هم حرف‌های مهمی دارند. آنها معضلات اجتماعی را به تصویر می‌کشند و حرف دل مردم را می‌زنند. من آنها را تحسین می‌کنم و به نظرم طنز خوب، طنزی است که حتما نقد اجتماعی در آن وجود داشته باشد. من در تمام کارهای خودم هم (به خصوص در استندآپ‌ها) به همین شکل عمل می‌کنم و همیشه به دلیل این کار با ابراز لطف مردم رو به رو شدم. البته گام برداشتن در این مسیر بسیار سخت است چرا که اعمال سلیقه‌های شخصی مانع بزرگی در این راه است. عده‌ای مدام می‌گویند فلان چیز در شأن رسانه ملی نیست یا خط قرمز است و نباید به آن پرداخت اما یک نکته کلیدی را در نظر نمی‌گیرند و آن شعور مخاطب است. به نظرم بهترین ناظر خود مردم هستند و اگر چیزی مناسب نباشد، خودشان آن را پس می‌زنند و درواقع استانداردها را هم خود مردم تعیین می‌کنند. پس بهتر است به جای اعمال سلیقه شخصی به سلیقه مردم احترام بگذاریم.

وی درباره بزرگ‌ترین چالش‌های تولید محتوای طنز با ریتم سریع و فشرده یک برنامه زنده مانند «هفت» بیان کرد: بزرگترین چالش تولید، بحث ممیزی است. بارها پیش آمده که ما اخباری داریم که می‌خواهیم به آنها بپردازیم ولی به ما می‌گویند که این موارد امکان پخش ندارد. یکی دیگر از مشکلات ما زمان فشرده‌ای است که در اختیار داریم. مثلا در روزهایی که جشنواره فجر برگزار می‌شود، هم تعداد خبر در روز کم است و هم زمان کافی در اختیار نداریم و نمی‌توانیم متن را سر فرصت بپرورانیم. البته خداراشکر همیشه خروجی کار خوب شده اما این محدودیت زمانی کمی اذیت کننده است.

در فضای مجازی از امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی کم‌کارتر بودم

این مجری و بازیگر در پاسخ به این پرسش که باتوجه به خوب دیده شدن شرکت کننده‌های دیگر استندآپ کمدی «خندوانه» یعنی ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی در فضاهای مجازی و شبکه نمایش خانگی، آیا به این فکر کرده‌ که در این فضاها فعالیت خود را ادامه دهد، عنوان کرد: من به دلیل حضورم در سریال تلویزیونی «لمندگان» طی ٧-٨ ماه گذشته نسبت به بعضی از بچه‌های دیگر کم کارتر بودم اما اکنون مشغول برنامه‌ریزی برای تولید یک برنامه جذاب هستیم. مدتی قبل در تلاش بودیم تا برای تلویزیون همشهری در فضای نمایش خانگی کاری تولید کنیم که بعد از تولید یک قسمت بنا بر دلایلی تعطیل شد. آن برنامه‌ در فضای طنز سیاسی و چیزی مانند «گل آقا» بود. در حال حاضر هم یکی دو پیشنهاد برای تولید برنامه در فضای مجازی را رد کردم و قصد دارم قدری دست به عصا راه بروم تا بتوانم با یک کار خوب در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی حاضر شوم.

مجید افشاری که تجربه بازیگری هم داشته‌ درباره این نکته که آیا بازیگری هم جزو اولویت‌ها و انتخاب‌های او به شمار می‌رود یا خیر، گفت: سریال «لمندگان» تجربه خیلی خوبی برایم به همراه داشت. قبل از آن نیز در یک سریال نمایش خانگی و یک فیلم سینمایی کار کرده بودم ولی این نقش خیلی پررنگ‌تر بود. در «لمندگان» چون ایفاگر نقش اصلی بودم، تقریباً در همه سکانس‌ها حضور داشتم و پنج ماه به طور مداوم درگیر آن پروژه شدم. به نظرم تجربه‌ای بود که باید انجام می‌دادم تا دیگر هیچ وقت این تجربه را تکرار نکنم. بازیگری کاری فرسایشی، زمان‌بر و خسته کننده است و برای خود من اجرا و استندآپ جذاب‌تر است. شاید زمانی نقشی کوتاه در فیلمنامه‌هایی که خودم می‌نویسم یا دوستان پیشنهاد می‌دهند، بازی کنم ولی دیگر بعید می‌دانم که بازیگری را جدی دنبال کنم.

این روزها همه می‌خواهند استندآپ کمدین شوند

این هنرمند درباره وضعیت کنونی استندآپ کمدی در ایران مطرح کرد: به نظرم از استندآپ کمدی وضعیت خوبی برخوردار است و بچه‌های خیلی با استعدادی هر روز به این عرصه اضافه می‌شوند. خود من وقتی کارهای نسل جدید استندآپ کمدی را می‌بینم بسیار لذت برده و می‌خندم اما یک خطر هم وجود دارد. در دوره‌ای داخل کشور همه می‌خواستند خواننده شوند و راه موفقیت را در این می‌دیدند. حالا استندآپ کمدی به چنین وضعیتی دچار شده است و برخی افراد که خیلی خوب هم نیستند با اعتماد به نفس کاذب فکر می‌کنند، می‌توانند استندآپ کنند. به نظرم در بلندمدت هم خودشان ضربه می‌خورند هم اسم استندآپ کمدی را بدنام می‌کنند. البته که از طرف دیگر افرادی را می‌بینیم که واقعا با استعداد هستند اما در این سال‌ها تلویزیون کمتر توانسته از آنها استفاده کند.

مجید افشاری در پایان گفت: مدتی است که تلویزیون از استندآپ‌های خوبی که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم، فاصله گرفته و از استندآپ کمدین‌های درجه یکی که در این حوزه فعال هستند، دور شده است. دلیلش هم این است که دست و بال همه ما به نوعی بسته شده یعنی فضا به گونه‌ای شده که حتی استندآپ‌هایی که در آن سال‌ها در «خندوانه» انجام می‌دادیم، قابل پخش نیست. امیدوارم شرایط به گونه‌ای شود که همه بتوانند با دست بازتر استندآپ کنند، مردم را بخندانند و حرف دل مردم را هم بزنند.