ویژه برنامه «هفت» برای جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه سینمایی «هفت» هر شب از حدود ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و محمدرضا مقدسیان و رضا صدیق نیز به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی می‌کنند.

ویژه برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار می‌شود.