اعلام اسامی آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی آثار راه‌یافته به دومین جشنواره عکس تهران در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس به شرح زیر اعلام شد:

در بخش تک عکس، ۴۶ عکس از ۳۸ عکاس معرفی می‌شوند؛

حسن دهقاندوست/ صدا در مه/ ارومیه

جمشید فرجوندفردا/ پایان کار/ بیجار

احمد صالحی به شکل آب، تعزیه عروسی قاسم/ اصفهان

پژمان مولایی/ امید در چادرهای زلزله زده کرمانشاه/ اندیمشک

علیرضا نظیری/ انتظار/ تالش

عالیه اسمعیل‌نژاد/ نوای یار/ بوکان

نازنین مطیع امیری/ دستان هنرمند/ مشهد

شیرکو مام آقا/ هم نشینی کودک وجوجه‌هایش، پرواز رویاها در دل کوهستان/ بوکان

پدرام پورامام/ آزادی/ تهران

شاهین ابراهیمی منیع/ تو در تو/ اصفهان

فائزه حسن‌زاده/ واژه‌ها و سال‌ها/ مشهد

عادل شیرانی/ نگاه مردم به دوربین/ اصفهان

فاطمه عدالتیان/ نور زندگی/ مشهد

فراز آهنین/ مرز/ آستارا

علی شاه‌محمدی/ این دختر با نمک را دیده‌اید؟/ تهران

احمد تاجی/ تولد/ شهرکرد

محمدرضا بهمرام/ خانواده در مزرعه، مادر شهید/ تبریز

رضا رادپور/ آغاز زندگی در مسجد/ مشهد

الهه ملائی/ آغوش مادر/ مشهد

هادی دهقان‌پور/ طومارنویسی، چوپان و گله/ مشهد

مهدی وقاری/ دوستی/ مشهد

امیرحسین کمالی/ مادر/ اصفهان

علی کریمی/ وداع با پدر/ ایلام

بابک کنعانی/ نسل‌ها در آینه زمان/ تهران

علی آذر/ بعد از ظهر در کنار پل خواجو، آدم برفی/ اصفهان

ساسان جوادنیا/ عشق/ تالش

حامد خلیلی/ فرهنگ جهادی/ ورامین

امیر عنایتی/ در میان زمین و آسمان، حق زندگی/ کیش

محمدرضا جلیل‌زاده/ نقاب/ ارومیه

حمیدرضا هلالی/ مادر/ نیشابور

احسان همتی/ شاهد کوهستان، کوچه گرد/ کرمانشاه

عباس ولدی/ وارونگی/ قزوین

فاطمه تاجیک/ یک تک عکس/ تهران

امیرحسین آرمند/ مبحوس و منتظر، داستان عشق/ ساری

الهام شایسته جوانبخت/ آنها/ مشهد

ارسلان امانتی/ مادر شهید/ تهران

فاطمه روحانی طباطبایی/ سلف پرتره/ رشت

ایمان صمدی ارونقی/ زمین یخ زده/ تهران

در بخش مجموعه عکس، ۷ مجموعه از ۷ عکاس معرفی می‌شوند؛

مرتضی امین الرعایایی/ فرشته مرگ/ نیشابور

امیر عنایتی/ طلای سفید/ کیش

احمدرضا مختاریفر/ نقش‌ها سخن می‌گویند/ تربت حیدریه

سعید رضوانیان و فرزانه رادمهر/ تکه‌های پراکنده ما/ کاشان

فائزه حسن‌زاده/ رشد در سایه‌ی لنج‌ها/ مشهد

اصغر بشارتی/ صید موتو/ قشم

محسن خادمی/ شب‌های تاریک/ قزوین

اسامی اعضای هیئت‌های انتخاب و داوری این بخش در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

آثار دومین جشنواره عکس تهران روزهای برگزاری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایران‌مال به تماشا گذاشته خواهد شد.

بر اساس فراخوان این بخش، دومین دوره جشنواره عکس تهران با رویکردی حرفه‌ای و رقابتی با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.

چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.