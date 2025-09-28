به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، بر اساس گاهشمار، اسامی فیلمهای پذیرفته شده مستند بخش ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
اسامی فیلمها به شرح زیر اعلام شد:
۱ «آبه» / سارا طالبیان / تهران
۲ «آستاره» / فاطمه حیدری / شهرکرد
۳ «بچه سوم» / سُرنا امینی / مشهد
۴ «براوو» / مهدی حسنلو / زنجان
۵ «پس از جنگ» / بارقه عربی / تهران
۶ «چیازاد» / مهرداد افتخاری / کرمانشاه
۷ «خانه» / عقیل جماعتی / بوشهر
۸ «دخترک» / فرزاد رضایی / نورآباد ممسنی
۹ «درس انار» / سجاد پرهیزکاری / تبریز (راه یافته از جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز سهند)
۱۰ «دریا مرا بس است» / امیرمحمد مریدیزاده و مرتضی نوابی / بندرعباس
۱۱ «دوتوک» / هادی ثابت شوکت آباد / بیرجند
۱۲ «روبارو» / امیر پذیرفته / رفسنجان
۱۳ «روضهای برای دفاع» / زهرا میری / قم
۱۴ «رویای تامی» / دلاور دوستانیان / تهران
۱۵ «سرکوهی» / محمد ناصریراد / شیراز
۱۶ «شهر من، بی پرده» / احمد نورمحمدی / ایلام
۱۷ «صدای قدمهای آب» / امیرهادی ملک اسماعیلی / سمنان
۱۸ «عکاسخانه» / مبین محمدی / تهران
۱۹ «مامان» / علیمحمد صادقی / تهران
۲۰ «مزرع سبز فلک» / محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی / شیراز
۲۱«مقام دولا» / بهجت داودی / بیرجند
۲۲ «مندو» / جابر بادیاد / یاسوج
اسامی اعضای هیئتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.
