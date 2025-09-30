به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست ۵۷ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
اسامی این فیلمها به شرح زیر است:
۱- «اتاق کثیفم»/ علی دارایی/ قم
۲- «ادامه دادیم»/ فرزانه جعفرنیا/ تهران
۳- «اسپایدرمرد»/ حسین ذوالفقاری/ تهران
۴- «انار»/ مهرداد جلالی/ تهران
۵- «این پسر به یک کلیه نیاز دارد!»/ سیدمهدی کرباسی/ تهران
۶- «آخرین نقش»/ سعید بیات/ تهران
۷- «آدمک»/ سیاوش گرجستانی/ تهران
۸- «آواز نهنگ شکارچی»/ آرمین یوسفزاد/ شَفت
۹- «به صدای زمین گوش کن»/ شهاب مهربانپور/ تهران
۱۰- «بیرنگی»/ فرید نوری/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز- سهند)
۱۱- «بیست و یک»/ فرزاد رنجبر نظری/ تهران
۱۲- «بیگودی»/ مصطفی اکبرزاده/ تهران
۱۳- «پایان این جهان»/ شیوا غلامیان/ تهران
۱۴- «پسر»/ سامان حسینپور/ سنندج
۱۵- «پلاک ۱۳۵۱»/ مجید عیدان/ آبادان
۱۶- «پیامبر»/ احسان عابدنیا/ تهران
۱۷- «تایپیست»/ هادی نوری/ تهران
۱۸- «تخطی»/ میکائیل دیانی/ تهران
۱۹- «تمارض»/ پیام اینالویی/ تهران
۲۰- «تیتان»/ هادی رضایتی/ تهران
۲۱- «چشم بسته»/ حمید یوسفی/ تهران
۲۲- «خان بابا»/ علیرضا محمدی/ کرمان
۲۳- «خداحافظ آشغال»/ بهرام و بهمن ارک/ تبریز
۲۴- «خواب سوم»/ محمدحسین نیکزاد/ تهران
۲۵- «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک»/ احمد حیدریان/ تهران
۲۶- «داروگ»/ اصغر لائی/ کرمانشاه
۲۷- «دچار»/ دانیال نوروش/ تهران
۲۸- «دختر قاصدکها»/ آزاده مسیحزاده/ رشت
۲۹- «در چشمان یک عاشق»/ رضا پُردل/ رشت
۳۰- «دریچه»/ محمدابراهیم شهبازی/ تهران
۳۱- «ذره»/ فردین انصاری/ اصفهان
۳۲- «رنگها همه سیاه هستند»/ مهیار میرپادیاب/ تهران
۳۳- «رویای آمریکایی»/ حورا کیان/ تهران
۳۴- «زیر همین سقف»/ کیان حجازی/ تهران
۳۵- «سرخرگ»/ مهدی گنجی/ تهران
۳۶- «سرود کلنل»/ سجاد مشتاق/ مشهد
۳۷- «سلامون»/ کمیل ارجمندی/ بوشهر
۳۸- «سنگهای نجواگر»/ علیمحمد ترحمی/ سمنان
۳۹- «سوگ سهراب»/ عماد درویشی/ تهران
۴۰- «شاه نامه»/ مجتبی زرینی/ تهران
۴۱- «فروپاشی»/ هانی سلمانی/ تهران
۴۲- «قارقالان»/ سیدحمید کرمانی/ زنجان
۴۳- «کاپیتان تورس»/ حسین جمشیدی/ تهران
۴۴- «کانکس»/ دینا رضایی/ تهران
۴۵- «گالیا»/ مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان/ شیراز
۴۶- «لونا»/ مرتضی حکاکیان/ قزوین
۴۷- «ماقبل تاریخ»/ آرمین اعتمادی/ تهران
۴۸- «ماه پنه»/ مهسا احمدزاده ایران دوست/ رشت
۴۹- «متولد طهران»/ جواد حکمی/ تهران
۵۰- «مرخصی»/ مرتضی رشیدی/ تهران
۵۱- «مو»/ مهرگان نعمتی دیمان/ تهران
۵۲- «میام دنبالت»/ محمد دهباشی/ تهران
۵۳- «میان دو حرف»/ صورح واحه/ نیریز
۵۴- «و زندگی برای همه»/ محسن اصدقپور/ تهران
۵۵- «های کپی»/ محمد رحمتی/ تهران
۵۶- «هبوط»/ اشکان ساعدپناه/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز- سهند)
۵۷- «همسان»/ یوسف جوان آراسته/ تهران
اسامی اعضای هیئتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام میشود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.
نظر شما