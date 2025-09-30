به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست ۵۷ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

اسامی این فیلم‌ها به شرح زیر است:

۱- «اتاق کثیفم»/ علی دارایی/ قم

۲- «ادامه دادیم»/ فرزانه جعفرنیا/ تهران

۳- «اسپایدرمرد»/ حسین ذوالفقاری/ تهران

۴- «انار»/ مهرداد جلالی/ تهران

۵- «این پسر به یک کلیه نیاز دارد!»/ سیدمهدی کرباسی/ تهران

۶- «آخرین نقش»/ سعید بیات/ تهران

۷- «آدمک»/ سیاوش گرجستانی/ تهران

۸- «آواز نهنگ شکارچی»/ آرمین یوسف‌زاد/ شَفت

۹- «به صدای زمین گوش کن»/ شهاب مهربان‌پور/ تهران

۱۰- «بی‌رنگی»/ فرید نوری/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تبریز- سهند)

۱۱- «بیست و یک»/ فرزاد رنجبر نظری/ تهران

۱۲- «بی‌گودی»/ مصطفی اکبرزاده/ تهران

۱۳- «پایان این جهان»/ شیوا غلامیان/ تهران

۱۴- «پسر»/ سامان حسین‌پور/ سنندج

۱۵- «پلاک ۱۳۵۱»/ مجید عیدان/ آبادان

۱۶- «پیام‌بر»/ احسان عابدنیا/ تهران

۱۷- «تایپیست»/ هادی نوری/ تهران

۱۸- «تخطی»/ میکائیل دیانی/ تهران

۱۹- «تمارض»/ پیام اینالویی/ تهران

۲۰- «تیتان»/ هادی رضایتی/ تهران

۲۱- «چشم بسته»/ حمید یوسفی/ تهران

۲۲- «خان بابا»/ علیرضا محمدی/ کرمان

۲۳- «خداحافظ آشغال»/ بهرام و بهمن ارک/ تبریز

۲۴- «خواب سوم»/ محمدحسین نیک‌زاد/ تهران

۲۵- «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک»/ احمد حیدریان/ تهران

۲۶- «داروگ»/ اصغر لائی/ کرمانشاه

۲۷- «دچار»/ دانیال نوروش/ تهران

۲۸- «دختر قاصدک‌ها»/ آزاده مسیح‌زاده/ رشت

۲۹- «در چشمان یک عاشق»/ رضا پُردل/ رشت

۳۰- «دریچه»/ محمدابراهیم شهبازی/ تهران

۳۱- «ذره»/ فردین انصاری/ اصفهان

۳۲- «رنگ‌ها همه سیاه هستند»/ مهیار میرپادیاب/ تهران

۳۳- «رویای آمریکایی»/ حورا کیان/ تهران

۳۴- «زیر همین سقف»/ کیان حجازی/ تهران

۳۵- «سرخ‌رگ»/ مهدی گنجی/ تهران

۳۶- «سرود کلنل»/ سجاد مشتاق/ مشهد

۳۷- «سلامون»/ کمیل ارجمندی/ بوشهر

۳۸- «سنگ‌های نجواگر»/ علی‌محمد ترحمی/ سمنان

۳۹- «سوگ سهراب»/ عماد درویشی/ تهران

۴۰- «شاه نامه»/ مجتبی زرینی/ تهران

۴۱- «فروپاشی»/ هانی سلمانی/ تهران

۴۲- «قارقالان»/ سیدحمید کرمانی/ زنجان

۴۳- «کاپیتان تورس»/ حسین جمشیدی/ تهران

۴۴- «کانکس»/ دینا رضایی/ تهران

۴۵- «گالیا»/ مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان/ شیراز

۴۶- «لونا»/ مرتضی حکاکیان/ قزوین

۴۷- «ماقبل تاریخ»/ آرمین اعتمادی/ تهران

۴۸- «ماه پنه»/ مهسا احمدزاده ایران دوست/ رشت

۴۹- «متولد طهران»/ جواد حکمی/ تهران

۵۰- «مرخصی»/ مرتضی رشیدی/ تهران

۵۱- «مو»/ مهرگان نعمتی دیمان/ تهران

۵۲- «میام دنبالت»/ محمد دهباشی/ تهران

۵۳- «میان دو حرف»/ صورح واحه/ نی‌ریز

۵۴- «و زندگی برای همه»/ محسن اصدق‌پور/ تهران

۵۵- «های کپی»/ محمد رحمتی/ تهران

۵۶- «هبوط»/ اشکان ساعدپناه/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تبریز- سهند)

۵۷- «همسان»/ یوسف جوان آراسته/ تهران

اسامی اعضای هیئت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام می‌شود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.