زاگرس جنوبی صدرنشین لیگ برتر تکواندو؛ آرین سلیمی طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو آقایان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) با صدرنشینی زاگرس جنوبی به پایان رسید و دو تیم مدعی پالایش نفت آبادان و شهرداری ورامین رتبه بعدی جدول را به خود اختصاص دادند.

در هفته نخست غیر مهران برخورداری و محمد حسین یزدانی، سایر ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی در ترکیب تیم‌های خود به میدان رفتند، مجید افلاکی، مهرداد یوسفی، علی تاجیک و سجاد مردانی به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی مبارزه شاگردان خود را با دقت زیر نظر داشتند.

اما در پایان هفته اول زاگرس جنوبی با ۱۳۸ امتیاز در صدر جدول ایستاد. شهرداری ورامین با ۱۱۷ امتیاز در جای دوم جدول ایستاد و پالایش نفت آبادان با ۱۱۲ امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. دانشگاه آزاد با ۷۱ و مس کرمان با ۴۱ امتیار رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

بهبود خداداد سرمربی زاگرس جنوبی و پیام خانلرخانی سرمربی شهرداری ورامین به عنوان بهترین مربیان هفته نخست، باربد جباری از نفت آبادان و متین رضایی از زاگرس جنوبی به عنوان فنی‌ترین تکواندوکاران، بهروز بختیاری از پالایش نفت آبادان بهترین سرپرست، امیر ابوحمزه از تهران و محمدرضا فتحی از اصفهان هم به عنوان بهترین داوران انتخاب و معرفی شدند.

نفرات برتر اوزان فرد

نتایج مسابقات اوزان مختلف:

در وزن ۵۴- کیلوگرم مهدی رزمیان ملی پوش تیم پالایش نفت آبادان در مبارزه نهایی برابر امیرمحمد عقیلی که به عنوان بازیکن آزاد در مسابقات شرکت کرده بود صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت. عقیلی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به یاسین ولی زاده از شهرداری ورامین و محمد صالح حسین زاده از مس کرمان تعلق گرفت.

باربد جباری و سامان ضیایی از پالایش نفت آبادان به مبارزه پایانی وزن ۵۸- کیلوگرم اه یافتند که در پایان جباری طلا گرفت و ضیایی هم به مدال نقره دست یافت. مدال برنز هم به ابوالفضل درویشی و راستین خواجوی از دانشگاه آزاد تعلق گرفت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم ابوالفضل زندی و مهدی حاج موسایی دو ملی پوش زاگرس جنوبی با شکست همه رقبا راهی دیدار پایانی شدند که حاج موسایی با صلاحدید کادر فنی این تیم طلا گرفت و زندی هم به نشان نقره دست یافت. طاها رحمانی از دانشگاه آزاد و امیرعباس رهنما از شهرداری ورامین هم برنز گرفتند.

حامد اصغری و متین رضایی به مبارزه نهایی وزن ۶۸- کیلوگرم راه پیدا کردند که رضایی به نشان طلا دست یافت و اصغری هم مدال نقره گرفت. محمد حسن پلنگ افکن از شهرداری ورامین و عرفان بزرگی از پالایش نفت آبادان هم روی سکوی سوم ایستاده و برنز گرفتند.

نفرات برتر اوزان زوج

امیر محمد محمدی و رادین زینالی دو تکواندوکار وزن ۷۴- کیلوگرم زاگرس جنوبی به مبارزه نهایی راه پیدا کردند که محمدی طلا گرفت و زینالی هم به نشان نقره دست پیدا کرد. سپهر فیاضی از دانشگاه آزاد و محمد مهدی عمادی از شهرداری ورامین هم روی سکوی سوم ایستادند.

امیرسینا بختیاری تکواندوکار تیم شهرداری ورامین در مبارزه نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم برابر امیررضا صادقیان از پالایش نفت آبادان صاحب برتری شد و طلا گرفت. صادقیان به نشان نقره دست یافت و کامران کاظمی و فرهاد کوچکی از از دانشگاه آزاد هم سوم شده و برنز گرفتند.

قهرمان و نایب قهرمان نوجوانان جهان دیدار پایانی وزن ۸۷- کیلوگرم را برگزار کردند. امیر محمد اشرافی از تیم پالایش نفت آبادان و علی اکبر ابراهیمی از تیم شهرداری ورامین که هر سال گذشته در مسابقات جهانی کره جنوبی در تیم با کسب مدال‌های طلا و نقره نقش مؤثری در قهرمانی ملی نوجوانان داشتند یک مبارزه نزدیک و دیدنی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این ابراهیمی بود که با کسب پیروزی اجازه نداد شهرداری ورامین بدون طلا روز نخست را به پایان ببرد. اشرافی هم به مدال دست یافت. عارف بزلی از زاگرس جنوبی و سالار رحمتی مقام از دانشگاه آزاد هم به مدال نقره دست پیدا کردند.

آرین سلیمی در مبارزه نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم برابر علی نجفی از شهرداری ورامین پیروز شد و طلای دیگر برای زاگرس جنوبی به دست آورد. نجفی روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و علی نادعلیان از شهرداری ورامین و امیر محمد رحمانی راد از مس کرمان هم با ایستادند روی سکوی سوم برنز گرفتند.