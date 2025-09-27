  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

 «ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد

 «ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد

ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم نماینده تیم ملی تکواندو بانوان ایران در رقابت های قهرمانی چین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو قهرمانی جهان طی روزهای دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران در دو گروه بانوان و آقایان در این مسابقات شرکت می کنند.

با صلاحدید کادر فنی تیم ملی بانوان ملیکا میرحسینی به عنوان نماینده تیم ملی تکواندوی ایران در وزن ۷۳- کیلوگرم به این دوره از رقابت ها اعزام خواهد شد تا بانوان ایران هفت نماینده در مسابقات جهانی داشته باشند.

برهمین اساس سعیده نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.

مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی وی را یاری می کنند.

کد خبر 6602128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها