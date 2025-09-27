  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

خواجه‌حسنی: لیگ تکواندو در سطح جهانی است/ تیم مس را بومی کرده‌ایم

خواجه‌حسنی: لیگ تکواندو در سطح جهانی است/ تیم مس را بومی کرده‌ایم

سرمربی تیم تکواندو مس کرمان با تاکید بر اهمیت دادن به ورزشکاران بومی، گفت: لیگ برتر باید شور و نشاط بالایی داشته باشد و امیدوارم در هفته های آتی شاهد این اتفاق مهم باشیم.

سلمان خواجه حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی رقابت های لیگ برتر تکواندو پرداخت و گفت: امسال براساس سیاست‌های باشگاه و شرکت ملی صنایع مس ایران، با تیمی کاملاً بومی در مسابقات حضور پیدا کردیم. سال گذشته دو سه بازیکن غیربومی در اختیار داشتیم اما امسال تصمیم گرفته شد فقط با بازیکنان بومی و در واقع محصول آکادمی تازه‌تأسیس مس کرمان وارد لیگ شویم. هدف اصلی ما نتیجه‌گیری فوری نیست بلکه می‌خواهیم طی دو تا سه سال آینده ثمره این سرمایه‌گذاری را ببینیم.

وی در خصوص سطح فنی رقابت های لیگ برتر تکواندو اظهار داشت: لیگ برتر تکواندو همیشه سطح بالایی دارد و می‌توان گفت هر هفته مثل یک مسابقه جهانی است. بهترین‌های کشور در آن شرکت می‌کنند و به همین دلیل رقابت‌ها بسیار نزدیک و جذاب است. مهم‌ترین مسئله این است که بازیکنان مراقب سلامتی خود باشند تا با آسیب‌دیدگی به مسابقات جهانی لطمه نزنند.

خواجه حسنی با اشاره به جایگاه لیگ در رشد تکواندو افزود: لیگ باید شور و نشاط و جذابیت خودش را داشته باشد. قراردادها در ورزش‌های مختلف بالا رفته و لیگ تکواندو هم باید پویا، فنی و پرتحرک بماند. من علاوه بر سرمربیگری در تیم مس، سمت معاون اجرایی باشگاه را هم دارم و می‌بینم که تیم‌های مختلف چقدر روی لیگ حساب باز کرده‌اند. این رقابت‌ها می‌تواند بستری مناسب برای پیشرفت بازیکنان باشد.

سرمربی تیم مس کرمان در خصوص عملکرد ملی‌پوشان حاضر در لیگ نیز گفت: خدا را شکر ملی‌پوشان در شرایط خوبی قرار دارند و آماده مسابقات جهانی هستند. هرچه تیم ملی قدرتمندتر شود و در میادین مختلف بدرخشد به نفع تکواندو ایران و حتی تکواندوی دنیاست. ایران همیشه جزو قدرت‌های اول جهان بوده و ان‌شاءالله امسال هم با مدال‌های رنگارنگ دل مردم را شاد کند.

کد خبر 6603118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها