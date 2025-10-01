دیدار وزرای دفاع ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده، وزیر دفاع کشورمان با ابراز خرسندی از سفر به کشور همسایه اظهار داشت که این فرصت فراهم شد تا گفت‌وگوهای مستقیم در خصوص روابط دوجانبه دفاعی و مسائل منطقه‌ای صورت گیرد.

امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دو کشور گفت: نقاط اشتراک میان ایران و ترکیه آن‌قدر گسترده است که اختلافات در برابر آن ناچیز به شمار می‌روند اما دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این اختلافات را بزرگ‌نمایی کرده و اشتراکات را کم‌اهمیت جلوه دهند.

وی توسعه و تقویت روابط و تعاملات دفاعی با کشورهای همسایه را از اولویت‌های ایران دانست و افزود: ترکیه به عنوان کشوری مهم در جهان اسلام و عرصه بین‌الملل، ظرفیت‌های مؤثر اقتصادی، سیاسی و نظامی دارد و گسترش روابط دفاعی و نظامی با این کشور می‌تواند در حل چالش‌های جهان اسلام و منطقه تأثیرگذار باشد.

وزیر دفاع کشورمان با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با حملات متعدد غزه، لبنان، یمن و سوریه حتی قطر را هدف قرار داده است و همه این موضوعات نشان حوی توسعه طلبانه و بحران ساز این رژیم کودک کش است که با حملات پی در پی به کشورهای منطقه و کشتار بی گناهان خود را در صدر منفورترین رژیم ها در نزد مردم جهان معرفی نموده است و امروز همه کشورهای منطقه بر محکومیت و لزوم برخورد با جنایات این رژیم منحوس اتفاق نظر دارند .

وی در پایان با تأکید بر نقش تقویت همکاری‌های نظامی در افزایش سطح روابط میان دو کشور از وزیر دفاع ترکیه برای سفر به تهران و پیگیری توافقات صورت‌گرفته دعوت به عمل آورد.

وزیر دفاع ترکیه نیز با اشاره به اهمیت سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به آنکارا ، این موضوع را نمادی آشکار از پیوندهای دو کشور در حوزه های مختلف بر شمرد . ارتشبد گولر با اشاره به حضور گروه های تروریست در منطقه که با هدایت برخی از دولت‌های خارج از منطقه اقدام به ایجاد نامنی و بی ثباتی می نمایند آمادگی خود برای همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در منطقه اعلام نموده و تاکید نمود همان گونه که ایران امنیت ترکیه را امنیت خود می داند ترکیه نیز تمام تلاش خود برای ارتقای امنیت به ویژه در مرزهای مشترک به کار خواهد بست.