پروژه اصلاح و ترمیم بندر صیادی شیرینو کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۶۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و سایر منابع استانی تأمین شده و در مدت ۱۸ ماه به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، عملیات شامل لایروبی حوضچه به مساحت ۲۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع، اصلاح و ترمیم موج‌شکن اصلی به طول ۲۵۰ متر و احداث دیوار حفاظتی ماسه‌ای به طول ۱۰۰ متر خواهد بود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر، در این مراسم با بیان اینکه بندر صیادی شیرینو یکی از مهم‌ترین بنادر صیادی شهرستان کنگان است، اظهار کرد: اجرای این پروژه گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های صیادی، افزایش ایمنی تردد و پهلوگیری شناورها و بهبود شرایط معیشتی جامعه صیادی منطقه خواهد بود.

وی افزود: شیلات استان بوشهر با حمایت سازمان شیلات ایران و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی، توسعه و ساماندهی بنادر صیادی را به‌عنوان یک اولویت دنبال می‌کند و پروژه بندر شیرینو یکی از نمونه‌های بارز این نگاه است.

امینی همچنین از حمایت‌ها و همراهی‌های ریاست محترم سازمان شیلات ایران، استاندار محترم استان بوشهر و معاونین ایشان، نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان کنگان، شوراها و صیادان منطقه و سایر مدعوینی که در مراسم حضور یافتند، تقدیر و تشکر کرد و افزود: این همدلی و همکاری، نمادی از توجه ویژه مسئولان به جامعه صیادی و توسعه پایدار در استان بوشهر است. گفتنی است، بندر صیادی شیرینو با دارا بودن ظرفیت بالای پهلوگیری شناورهای صیادی، نقشی مهم در تأمین معیشت و اشتغال صیادان منطقه ایفا می‌کند و اجرای این پروژه می‌تواند تحولی اساسی در ارتقای توانمندی‌های صیادی این بندر ایجاد کند.