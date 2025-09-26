انتشار شماره‌ جدید مجله «صحنه» ویژه‌ شهریور و مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجله «صحنه»، شمارههای یازدهم و دوازدهم مجله تخصصی «صحنه» با سردبیری نصرالله قادری، ویژه شهریور و مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
این شماره تازه با تمرکز بر نقد، تحلیل و بازخوانی جریانهای مهم در تئاتر ایران و جهان، شامل مجموعهای از مقالات، گفتوگوها، یادداشتها و پروندههای ویژه است که به قلم نویسندگان، پژوهشگران و منتقدان حوزه نمایش گردآوری شدهاند.
در بخش میز ایران این شماره، پروندهای به بررسی آثار و اندیشههای ناصر ایرانی اختصاص دارد؛ از جمله تحلیل نمایشنامهها، مرور عناصر داستاننویسی، نقدهای ساختاری و نگاهی به جایگاه او در فضای روشنفکری ایران.
تئاتر جهان در این شماره به جیسون میلر، نمایشنامهنویس و بازیگر شناختهشده تئاتر آمریکا، اختصاص یافته که در آن زندگینامه، نقد آثار، تحلیل ساختاری نمایشنامهها و گفتوگوهایی پیرامون کارنامه هنری او ارائه شده است.
از دیگر مطالب این شماره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جستاری در تبارشناسی فکری حسن شیروانی، گفتوگو با محمدعلی لطفیمقدم درباره تأسیس مرکز آموزش تئاتر خراسان، مقالات نظری درباره ناتورالیسم در تئاتر، هنر قدسی و آموزش نمایش، نقد اجراهای نمایشهایی چون «جک نارن»، «داستان باغ وحش»، «مغازه خودکشی»، بررسی آثار یوجینیو باربا، گئورگ لوکاچ و دیگر متفکران، معرفی کتاب، و یادداشتهایی از هنرمندان معاصر، گزارش نشستهای تئاتری و نکوداشت استاد خسرو خندان تبریزی.
مجله «صحنه» با رویکردی تحلیلی، تلاش دارد بستری برای تبادل اندیشه، گفتمان انتقادی و بازتاب تحولات حوزه تئاتر فراهم آورد.
نسخه چاپی این شماره از طریق انتشارات ققنوس، بیدگل و پارت در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
