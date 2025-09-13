به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۲۱ شهریور اعلام شد.

بیش از ۱۸ هزار نفر به تماشای «بر زمین می‌زندش» نشستند

در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر،، نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۶۰ اجرا و میزبانی از ۱۸۶۸۵ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی‌اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۲۲ اجرا و میزبانی از ۸۱۰ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۱۳۹ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان برسد.

در همین تماشاخانه نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۲۲ اجرا و میزبانی از ۱۹۱۴ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۴۹۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برسد.

در تالار قشقایی نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۲۱ اجرا و میزبانی از ۸۷۸ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

در همین تالار نیز نمایش «نود و یک ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۲۲ اجرا و میزبانی از ۱۰۱۲ مخاطب فروشی معادل ۲۱۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.

در تالار سایه، نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیر سلطان‌احمدی که از ۱۴ شهریور ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با ۷ اجرا و حضور ۲۷۵ تماشاگر، به فروشی معادل ۳۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در سانس ساعت ۲۰ همین تالار، نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی که از ۱۴ شهریور با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با ۷ اجرا و حضور ۱۶۲ مخاطب، به فروشی معادل ۲۱ میلیون تومان دست پیدا کرده است.

در کارگاه نمایش، نمایش «مسخ» به کارگردانی فرزاد امینی که از ۱۱ شهریور ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۰ اجرا و جذب ۲۵۹ مخاطب و فروش ۳۶ میلیون تومان در حال اجرا است.

فروش بیش از ۴۰۰ میلیونی «سفیدبرفی و هفت جنگلی»

در تالار هنر، نمایش «سفیدبرفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است، با ۲۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانسته ۳۹۶۹ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۴۵۶ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان دست پیدا کند.

همچنین نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفر روی صحنه رفته است، با ۲۷ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانسته ۲۳۵۱ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۲۶۶ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان دست یابد.

رقابت «مکبث‌الدوله» و «آماس» در سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «مکبث‌الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از ۱۱ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۱۰ اجرا میزبان ۶۲۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۵۹ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان فروش داشته است.

در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از ۱۲ مرداد تا ۱۷ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفت، با ۲۷ اجرا میزبان ۸۰۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومان، ۱۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان فروش داشت.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۱ شهریور با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۳۱۷۴۱ نفر رسیده است.