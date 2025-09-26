به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا متقیفر در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به جایگاه امید در مکتب امام حسن عسگری علیهالسلام، آن را یک کنش اجتماعی هوشمندانه، کاربردی و مؤثر دانست که با معماری سازمانی، تربیت اخلاقی و چشمانداز مهدوی شکل گرفته و استمرار یافته است.
وی تأکید کرد: امروز نیز در میدانهای نبرد روایتها، رسانهها و تحریمها، با تمسک به سیره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام حسن عسگری علیهالسلام و سرمایه امید و انتظار فرج صحیح، میتوانیم در برابر سختیهایی که استکبار جهانی بر ما تحمیل میکند، به پیروزی نهایی برسیم.
امام جمعه خرمدشت در ادامه با اشاره به تجربه موفق حزبالله لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله، گفت: این تجربه نشاندهنده تکامل نهادی و ساختاری حزبالله است و مصداقی روشن از فرمایش رهبر حکیم انقلاب که فرمودند: سید مقاومت یک راه و یک مکتب بود، نه یک شخص.
وی با تأکید بر اینکه راه مقاومت با شهادت متوقف نمیشود، بلکه تقویت میگردد، خاطرنشان کرد: مکتب سید مقاومت همچنان زنده است و الگویی برای همه آزادگان جهان در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار خواهد بود.
