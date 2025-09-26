امام جمعه دانسفهان: ملت ایران با اقتدار در مسیر مقاومت باقی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین انصاری رامندی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از فداکاریها و جانفشانیهای رزمندگان، شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی تقدیر کرد و گفت: اگر آن ایستادگیها نبود امروز نمیتوانستیم با اقتدار در برابر استکبار جهانی بایستیم.
وی با اشاره به مذاکرات هستهای، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودهاند که مذاکرات هستهای با غرب نه تنها دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورده است.
امام جمعه دانسفهان عنوان کرد: مذاکرهای که همراه با تهدید باشد هیچ ملت باشرفی آن را نمیپذیرد.
امام جمعه دانسفهان با انتقاد از روند برجام، اظهار داشت: امروز برای همه روشن شده که برجام خسارت محض بود.
وی با اشاره به فشار برخی افراد برای دیدار رئیسجمهور با رئیسجمهور آمریکا در سازمان ملل، گفت: کسانی که دیدار و مذاکره را پیشنهاد میدهند، مشق سیاست را از کجا آموختهاند که گمان میکنند با یک دست دادن، مشکلات کشور حل میشود؟
حجتالاسلام انصاری رامندی تأکید کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب مسیر را روشن کرده است و هرگونه اقدام برخلاف این مسیر نهتنها بینتیجه بلکه موجب تضعیف عزت ملی خواهد بود.
وی در پایان یادآور شد: ملت ایران زیر بار مذاکره تحقیرآمیز نخواهد رفت و همچنان با اقتدار در مسیر استقلال و مقاومت باقی خواهد ماند.
