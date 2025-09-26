امام جمعه گرمسار: سکوت در برابر جنایات غزه خیانت به بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهر، با بیان اینکه امروز غزه یکی از مهمترین مسائل مسلمانان در دنیا است، تاکید کرد: درست است که تقوا گوهر نجات بخش بشریت است اما نمی‌شود تقوا داشت و به یاد غزه نیفتاد.

وی با بیان اینکه نمی‌شود با تقوا بود و برای غزه مظلوم این مسلمانانی که زن و کودک و پیر و جوان شأن بی پناه به خاک و خون کشیده می‌شوند یا از گرسنگی به شهادت می رسند، گریه نکرد، افزود: هر کس که با تقوا است لحظه‌ای غزه را فراموش نمی‌کند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه کسی که با تقوا است برای کمک به مسلمانان مظلوم از هیچ کاری دریغ نمی‌کند، تاکید کرد: هر کس هر کاری که از دستش بر می‌آید حتی تولید یک محتوا در فضای مجازی، امروز باید برای غزه صورت دهد.

آرامی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای عربی، غربی و غیرمسلمان و.. نهایتاً توانسته اند برای فلسطین سخنرانی و لفاظی کنند که غالباً هم دروغین بوده است، گفت: در باطن کشورهای بسیاری هستند که به رژیم صهیونیستی اسلحه هدیه می‌دهند و حتی نفت و انرژی اسرائیل را هم تأمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا نهایتاً حملات اسرائیل را محکوم کرده اند، افزود: سوال ما از سران این کشورها این است که این محکوم کردن‌ها چه کمکی به مردم غزه و فلسطین داشته و آیا از تعداد جان باختگان شأن کاسته است؟

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه آیا کشورهای مدعی تا کنون جلوی یک موشک اسرائیل را گرفته اند؟ گفت: دنیای استکبار و آمریکای جنایتکار، حتی اسرائیل را تقویت و تشویق هم می‌کند.