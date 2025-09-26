به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای این هفته نماز جمعه با سفارش همگان به تقوای الهی، سخنان خود را با استناد به خطبه هشتاد و سوم نهجالبلاغه آغاز کرد و گفت: همه نعمتهای دنیا در شرف زوال هستند و هیچ نعمتی پایدار نخواهد ماند. وی افزود جوانان باید بدانند که شادابی و طراوت جوانی به سرعت به پیری و بیماری میانجامد و سلامت و قدرت بدنی نیز دیر یا زود رو به کاهش میرود، بنابراین نباید دل به نعمتهای گذرای دنیا بست.
امام جمعه سنقر و کلیایی تأکید کرد: خوشبخت کسی است که پیش از فرا رسیدن بیماری و کهولت، از فرصتهای فردی و اجتماعی برای انجام وظایف دینی و فرهنگی بهره بگیرد و میدان مسابقهای که خداوند برای بندگان گشوده است را غنیمت شمارد. او با اشاره به آیات قرآن یادآور شد که هر تلاشی در قیامت خریدار ندارد، بلکه تنها کوششهایی که در مسیر ولایت، رهبری جامعه و فرهنگ اهلبیت باشد ارزش و پاداش ابدی دارد.
حجت الاسلام رضایی با تفسیر آیات سورههای متففین و انشقاق گفت: چهرههای مؤمنان در قیامت نشان از سرور و طراوت دارد، زیرا آنان وظیفه خود را بهخوبی انجام دادهاند و در کارهای فردی و اجتماعی کوتاهی نکردهاند. وی افزود خداوند برای صابران پاداشی بیحساب در بهشتهای عالی و درجات رفیع مقرر کرده است و این پاداش ویژه کسانی است که در برابر سختیها ایستادگی میکنند و از مسئولیتهای اجتماعی غفلت نمیورزند.
امام جمعه سنقر در ادامه با تفسیر آیات سوره غاشیه بر لزوم تفکر و عبرت گرفتن از نشانههای الهی تأکید کرد و گفت: انسان مؤمن باید به شتر، آسمان، زمین و کوهها نگاه کند و در قدرت پروردگار بیندیشد. او افزود این نشانهها یادآور قدرت الهی و زودگذر بودن دنیا هستند و انسان را به سمت عمل صالح و تعقل هدایت میکنند.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، سه محور «اتحاد ملی»، «غنیسازی هستهای» و «مذاکره» را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: رهبر انقلاب به صراحت تأکید کردند که مذاکره تحمیلی با آمریکا معنایی ندارد، زیرا طرف مقابل پیشاپیش شروط و محدودیتهایی را تعیین کرده و این به معنای فشار بر ملت ایران است.
وی با بیان اینکه انرژی هستهای حق مسلم ملت ایران است، گفت ملت ایران از آرمانهای انقلاب اسلامی عقبنشینی نخواهد کرد و راهبرد مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای غربی ادامه خواهد داشت.
امام جمعه سنقر و کلیایی اتحاد و همبستگی ملت را عامل اصلی شکست دشمنان دانست و افزود: ملت ایران در طول ۴۵ سال گذشته نشان دادهاند که هیچگاه در برابر ظلم تسلیم نمیشوند و با تبعیت از ولایت فقیه همچون درسهای عاشورا شعار «هیهات منالذله» را سرلوحه خود قرار دادهاند.
وی در ادامه ضمن تبریک روز سرباز، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی و امام حسن عسکری (ع)، به بزرگداشت شمس تبریزی، روز آتشنشانی، روز سالمندان و سالروز شهادت فرماندهان دفاع مقدس اشاره کرد و با بیان احادیثی از پیامبر اکرم (ص) و امام حسن عسکری (ع) بر لزوم محبت به اهلبیت و احترام به سالمندان تأکید کرد.
حجت الاسلام رضایی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، توفیق و طول عمر مقام معظم رهبری و عزت اسلام و مسلمین، از خداوند خواست همه مؤمنان را در زمره متقین واقعی قرار دهد و توفیق خدمت به دین و جامعه را به همگان عطا کند.
