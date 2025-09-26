ماموستا مرادی: هفته دفاع مقدس نماد فداکاری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دیواندره ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران و نیروهای نظامی از مقام معظم رهبری به عنوان الگوی ملت ایران در دوران دفاع مقدس یاد کرد و افزود: حماسه ملت ایران در دفاع مقدس، نمایش‌گر ظرفیت‌های انسانی مردم این سرزمین بوده و این هفته نماد فداکاری ملت شجاع ایران است.

خطیب جمعه دیواندره در بخش دیگری از خطبه خود به آداب معاشرت از دیدگاه اسلام پرداخت و با اشاره به نیاز انسان‌ها به تعامل اجتماعی گفت: انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به معاشرت و تعامل دارد و حسن معاشرت در بهبود روابط انسان‌ها و جامعه بسیار مؤثر است.

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به تأثیر انتخاب درست دوستان بر زندگی فردی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: معاشرت با افراد موفق و با اخلاق خوب موجب پیشرفت فردی می‌شود، در حالی که دوستان بد می‌توانند انسان را از مسیر تکامل باز دارند.

وی همچنین به اهمیت شناخت دقیق دوستان و آزمودن آنان پیش از آغاز دوستی اشاره کرد و گفت: اعتماد به هر کس قبل از آزمایش، از ناتوانی است.

انتقاد از مستند نهان‌خانه عنکبوت

در بخش دیگری از خطبه، ماموستا مرادی به مستند "نهان‌خانه عنکبوت" که اخیراً از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اشاره کرد و در این خصوص گفت: این مستند روایت اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (علیه‌السلام) درباره دستیابی به گنجینه اطلاعات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بود.

ماموستا مرادی با تأکید بر اقتدار ایران اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی گفت: وزیر اطلاعات کشورمان با زبان اقتدار به نتانیاهو گفت که به جای تهدید ایران، بهتر است به فکر حل مشکلات داخلی خود باشد.