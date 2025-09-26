خلبانان ارتش مزار شهدای امامزاده علی اکبر چیذر را غبارروبی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین غبارروبی مزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام چیذر، خلبانان پیشکسوت نیروی هوایی ارتش به بیان خاطراتی از دوران هشت ساله جنگ پرداختند و در پایان از پنج خلبان پیشکسوت نیروی هوایی ارتش تجلیل شد.
توکلیکجانی فرماندار شمیرانات با قدردانی از حضور خلبانان پیشکسوت ارتش اظهار کرد: این روایتهای ماندگار میتواند برای نسل جوان تأثیرگذار و الهامبخش باشد. وظیفه همه ماست که با تولید محتوا و برنامهریزی فرهنگی، اهداف والای شهدا را مبنای حرکت قرار دهیم و خدمتگزار شایستهای برای خانواده معظم شهدا باشیم.
کرد مدیر فرهنگی هنری شهرداری منطقه یک تهران و رئیس فرهنگسرای ملل نیز برگزاری آئین بزرگداشت ایثارگران و خانوادههای شهدا با همکاری نیروی هوایی ارتش، شهرداری تهران و بنیاد شهید را افتخاری بزرگ برای شهر تهران عنوان کرد.
محسنپور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شمیرانات نیز در این آئین ضمن قدردانی از همکاری نیروی هوایی ارتش و دستگاههای اجرایی در برگزاری این آئین، حفظ یاد شهدا را وظیفهای ملی و دینی خواند و بر ادامه چنین برنامههایی برای پاسداشت ایثار و مقاومت تأکید کرد.
امیر سرتیپ دوم خلبان بازنشسته محمد صدیق قادری، از پیشکسوتان دفاع مقدس، در مراسم غبارروبی مزار شهدای امامزاده علیاکبر (ع) چیذر با اشاره به خاطراتی از رشادتهای خلبانان نیروی هوایی در آغاز جنگ تحمیلی، بر نقش بیبدیل ارتش و نیروهای مردمی در دفاع از میهن تأکید کرد.
