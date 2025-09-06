سرلشکر حاتمی: در جنگ ۱۲ روزه با عصاره تکنولوژی غرب و ناتو جنگیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از یگانهای ارتش در اصفهان، تبریز و همدان، ضمن ارزیابی و بررسی آمادگی رزمی این یگانها، در جمع فرماندهان، رزمندگان و خلبانان، با اشاره به ایستادگی ملت ایران مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: همه ایران، از نیروهای زمینی، پدافند و هوایی ارتش گرفته تا بسیج و سپاه پاسداران و آحاد مردم، در جنگ تحمیلی اخیر در وسط میدان بودند و به معنای واقعی جنگیدند و مقاومت کردند تا ایران اسلامی برای همیشه تاریخ سربلند بماند.
وی افزود: شهدا، سرافرازان این جنگ تحمیلی هستند که همه دارایی خود را تقدیم کردند تا از ایران اسلامی، مردم عزیز و مرزهای شرف و عزتمان، پاسداری کنند. ما باید پاسدار آرمانهای آنها بوده و حق این خونها را ادا کنیم و از موقعیتی که با جانفشانی ملت بزرگ ایران بهدست آوردهایم، برای پیشرفت و سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بهانه اصلی دشمن موضوع هستهای بود، اما آنچه در میدان عمل انجام داد و میخواست انجام دهد، به مراتب متفاوتتر از ادعاهای اولیه آنان بود و نشان داد که دشمن برنامهریزی مفصلی بر علیه مردم عزیز، کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داده است، اما خدا را شاکریم که به همت و غیرت شما عزیزان، از این میدان سربلند خارج شدیم.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمن نتوانست به اهداف اصلی خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست پیدا کند، به برشماری برخی اهداف دشمن در جریان جنگ تحمیلی پرداخت و تصریح کرد: دشمن قصد داشت توان هستهای ایران اسلامی را به کلی از بین ببرد اما نتوانست این کار را انجام دهد، چرا که توان هستهای علم و فناوری بومی است و امکان از بین بردن آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: دشمن فرماندهان ما را به شهادت رساند تا در مسیر دفاع اختلال ایجاد کند اما با تدبیر فوری و الهی فرماندهی معظم کل قوا و انتصاب فرماندهان جدید، در این مسیر هم شکست خورد. دشمن قصد داشت توان موشکی ما را در این جنگ ۱۲ روزه از بین ببرد اما این اتفاق هم رخ نداد و ما تا لحظه آخر، با قدرت موشکی خود، دشمن را به زانو درآوردیم و اهدافمان را در سرزمینهای رژیم اشغالگر قدس آماج موشکهای خود قرار دادیم.
امیر حاتمی تصریح کرد، در روزهای پایانی جنگ نیز، شلیکهای قدرتمندتری انجام دادیم که سپر موشکی دشمن را با چالش مواجه ساخت.
فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامههای دشمن، نابودی قدرت و توان پدافندی ما بود اما در این حوزه هم شکست خورد. امروز هم شما شاهد نقشآفرینی نیروهای پدافندی ما هستید.
امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به انسجام و اتحاد ایجاد شده میان عموم مردم پس از حملات رژیم صهیونیستی نیز بیان کرد: دشمن قصد داشت به نظام جمهوری اسلامی و اتحاد و انسجام میان مردم، لطمه وارد کند ولی در این حوزه شکست بزرگتر و شگفتآوری خورد و مشخص شد که محاسبات غلطی داشت، چراکه مردم، محکمتر از همیشه، پای کار نظام اسلامی خود ایستادند.
عضو شورای دفاع گفت: مردم در این جنگ، نیات و چهره واقعی دشمن را درک کردند و مقابل او ایستادند.
فرمانده کل ارتش، ایستادگی مردم را نتیجه شناخت عمیق آنان نسبت به دشمن و اهدافش دانست و تصریح کرد: توطئههای دشمن هنوز تمام نشده و تا ملت بزرگ ایران خواهان استقلال، آزادی، آقایی و عزت هستند، توطئههای دشمنان هم ادامه دارد. اما ملت ایران ایستاده است و اراده کرده تا مستقل بماند.
فرمانده کل ارتش افزود: این جنگ اگرچه فقط ۱۲ روز به طول انجامید و مدت زمان کوتاهی بود اما در حقیقت، درسهای گرانبهایی در دل خود دارد. ما در واقع با عصاره تکنولوژی غرب و ناتو جنگیدیم. آنان هرچه دشمن نیاز داشت را به او داده بودند و هرجا هم که با کاستی مواجه میشد، متحدانش وارد میدان دفاع و پشتیبانی از دشمن میشدند.
امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه برای جنگیدن همیشه باید آماده بود و اگر میخواهیم جنگی نباشد، باید آمادهتر و قویتر باشیم، گفت: دشمن به همین میزان که در جنگ ۱۲ روزه نشان داد، خبیث است و از هیچ جنایتی، فروگذار نیست.
وی افزود: ما نظامیان در دانشگاههای نظامی یادگرفتهایم که باید از تهدید فرصت بسازیم. ما امروز جنگ، دشمنی و عزم شوم دشمن را دقیقتر و بهتر از قبل میشناسیم و باید از این فرصت برای آمادگی موثر استفاده کنیم.
فرمانده کل ارتش، پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را «راهبردی» خواند و تصریح کرد: پیروزی ملت ایران در این جنگ، راهبردی است، من روی راهبردی بودن این پیروزی تاکید دارم چراکه در تاکتیک، فاصلهها بسیار کم است. شما آسیب میزنید و آسیب هم میخورید. شما تصاویر پهپادهای ساقط شده دشمن و آسیبهای وارد شده به حیفا و تلاویو را به رغم سانسورهای شدید رژیم صهیونیستی دیدهاید، این یعنی ملت ایران نه تنها اجازه نداد دشمن به اهدافش دست یابد و به پیروزی راهبردی دست یافت بلکه توان خود را در آفند و پدافند به رخ دشمن کشید.
امیر سرلشکر حاتمی در بخش دیگری از اظهاراتش بر لزوم بهره گیری از تجربیات به دست آمده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی تاکید و خاطرنشان کرد: برخی از خلبانان ما در جریان جنگ تحمیلی پروازها و رودروییهایی را با دشمن داشتند، این تجربیات باید به دقت ثبت و ضبط شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
نظر شما