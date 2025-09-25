سردار نائینی: خطای استراتژیک دشمن عدم شناخت قدرت واقعی ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیمحمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی نصرالله شبکه چهار سیما با اشاره به ارزیابیهای دشمن در خصوص شرایط داخلی کشور و وضعیت مقاومت، اعلام کرد: دشمن به این برآورد رسیده بود که مقاومت مردم بسیار شکننده شده و شکسته شده است. تصور میکردند که این مردم دیگر پای کار نظام نیستند و در صورت یک تهاجم همهجانبه، مردم خودشان کار را تمام خواهند کرد.
وی افزود: مجموع این تحلیلها و برآوردها دست به دست هم دادند تا دشمن به این تصور برسد که میتوان نظام را از درون دچار فروپاشی کرد. اما در این ۳۶ سال فاصله بین دو جنگ از پایان دفاع مقدس تاکنون پیام اصلی این بود که براندازی نظامی با اتکای صرف به قدرت سخت، امکانپذیر نیست. دشمن نیز به این نتیجه رسیده بود.
سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: در این خصوص مطالعات گستردهای انجام دادهام و در کتاب 'اصول و مبانی جنگ نرم' نیز به تفصیل به این موضوع پرداختهام. دشمن همواره بر این باور بوده که اقدام نظامی زمانی میتواند به براندازی منجر شود که همزمان با شورش و فروپاشی داخلی باشد. تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، دشمن چنین برآوردی نداشت، اما اخیراً به این باور رسید. البته این باور، توهمی بیش نبود و ما در ادامه بررسی خواهیم کرد که دشمن چه چیزهایی را در محاسبات خود ندیده بود.
وی با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس تأکید کرد: «ما هشت سال جنگیدیم. این دوران، با تمام دشواریها، برای ما تجربهآفرین بود. بسیاری از ما دوران کودکی و نوجوانی خود را در جنگ گذراندیم، فرماندهان بزرگی شهید شدند، سرزمینهایی را از دست دادیم و زیرساختهای کشور آسیب دید. اما در نهایت، ما از جنگ پیروز بیرون آمدیم و این پیروزی هزینه داشت اما دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه داشت.
دفاع مقدس الهامبخش مقاومت در سطح منطقه شد
سردار نائینی ادامه داد: فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی قطعاً از آن جنگ بزرگ، برآوردها و سناریوهایی برای آینده ترسیم کرده بود. در فاصله بین دو جنگ نیز، بر اساس همین تجربیات، زحمات زیادی کشیده شد. یکی از مهمترین آوردههای جنگ ۸ ساله، تجربه فرماندهی، خودباوری، و قدرتسازی بود.
وی تأکید کرد: در جنگ تحمیلی، ما صد درصد پیروز شدیم. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نیز در زمان خود، تصمیمی عقلانی و حکیمانه از سوی حضرت امام خمینی (ره) بود و در واقع یک پیروزی محسوب میشد. این تصمیم، دشمن را غافلگیر کرد. ما متأسفانه کمتر به این جنبهها میپردازیم. پس از آن، دشمن با عملیات فروغ جاویدان توسط منافقین، تلاش کرد وضعیت را تغییر دهد، اما در عملیات مرصاد، پاسخ قاطعی دریافت کرد.
سخنگوی سپاه افزود: دشمن پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران، خود آن را نپذیرفت و مجدداً حمله کرد، اما با مقاومت مردمی روبهرو شد و در نهایت مجبور شد قطعنامه و پایان جنگ را بپذیرد. این بسیار مهم است؛ زیرا هدف اصلی دشمن، اشغال سرزمین و تجزیه خوزستان برای براندازی نظام بود. اما یک وجب از خاک جمهوری اسلامی از دست نرفت و برخلاف گذشتههای تحقیرآمیز تاریخی، این بار ملت ایران ایستاد و پیروز شد.
وی در ادامه با اشاره به تأثیرات منطقهای دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس الهامبخش مقاومت در سطح منطقه شد. تمامی قدرتسازیهایی که امروز در منطقه داریم، محصول آن دوران است. امروز این قدرت در منطقه، قدرتی تعیینکننده است.
سردار نائینی خاطرنشان کرد: ما به این باور رسیدیم که تهدید دشمن همیشگی است. هرچند روشهای مقابله در این ۳۶ سال متنوع بوده از جنگ نرم و فرهنگی گرفته تا مقابله سیاسی و امنیتی اما هدف دشمن هیچگاه تغییر نکرده است. اتفاقات سالهای ۷۸، ۸۸ و ۱۴۰۱ نمونههایی از این مواجهات بودهاند.
وی در پایان گفت: اولین درس دفاع مقدس برای ما، تهدیدشناسی و باور به توان داخلی بود. این جنگ، مدرسهای بود برای یادگیری ایستادگی، بصیرت و آیندهنگری.
ما هیچگاه آغازگر جنگ نبودهایم
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار نائینی با اشاره به ضرورت بازطراحی قدرت دفاعی کشور پس از جنگ تحمیلی، اعلام کرد: «در سالهای پس از جنگ، تهدیدات بهصورت دقیق شناسایی و روی آنها طرحریزی شد؛ اینکه تهدید در دریا چیست، در هوا چیست، در زمین چیست—تمام این موارد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. بر اساس همین تهدیدشناسی، طرحهای دفاعی متعددی تدوین شد، ساختارها ترمیم و ساختارهای جدیدی نیز با تدبیر مقام معظم رهبری شکل گرفت.
وی افزود: در همان سالهای ابتدایی پس از جنگ، با هدایت حضرت آقا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد شد، خطوط تفکیک وظایف ارتش و سپاه به تصویب رسید، و نهایتاً طرح دفاعی کشور و دکترین دفاعی به تصویب رسید.
سردار نائینی با تبیین اصول دکترین دفاعی کشور گفت: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سه اصل است. اول اینکه دکترین ما دفاعی است؛ ما هیچگاه آغازگر جنگ نبودهایم و قدرتسازی ما نیز صرفاً برای جلوگیری از وقوع جنگ و در صورت وقوع، برای شکست دشمن در میدان نبرد است. دوم، دکترین ما نامتقارن است؛ یعنی قدرتسازی ما بر اساس نقاط ضعف و قوت دشمن و متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای خودمان طراحی میشود. هدف این است که در میدان نبرد، اراده خود را به دشمن تحمیل کنیم، نه اینکه صرفاً به دنبال برابری تجهیزات و امکانات باشیم.
وی ادامه داد: در جنگهای کلاسیک، برابری تانک و توپ معیار است، اما در جنگهای نوین، اصل این است که چه کسی میتواند در صحنه نبرد، اراده خود را به طرف مقابل تحمیل کند؛ خواه در جنگ سایبری، موشکی، یا هوایی. سومین اصل دکترین ما، مردمپایه بودن آن است؛ یعنی اتکای کامل به ظرفیت مردم در همه ابعاد—اطلاعاتی، سایبری، نظامی و فرهنگی.
سخنگوی سپاه با اشاره به تحولات ساختاری بعد از دفاع مقدس گفت: پس از جنگ، نیروی مقاومت بسیج به فرمان حضرت امام و با تدبیر مقام معظم رهبری تأسیس شد. در زمان جنگ، بسیج مستضعفین صرفاً یک واحد در ساختار ستاد سپاه بود، اما پس از جنگ به یک نیروی مستقل تبدیل شد. همچنین فرمان تشکیل نیروی قدس سپاه نیز صادر شد. همه اینها، اقدامات قدرتساز هستند که از دل تجربیات دفاع مقدس بیرون آمد.
وی تأکید کرد: حضرت آقا همواره بر افزایش قدرت تأکید داشتهاند و ما نیز در فاصله ۳۶ ساله میان دو جنگ، با تکیه بر رهنمودهای فرماندهی کل قوا، بهطور مداوم بر توانمندیهای خود افزودهایم. سطح آمادگی رزمی ما، طبق فرمایش ایشان، دائماً باید کنترل شود؛ بههمینمنظور قرارگاه خاتم موظف به رصد مستمر آمادگیها شد.
سردار نائینی با اشاره به نقش شهید سپهبد غلامعلی رشید در ارتقا توان رزم کشور گفت: شهید رشید، به همراه سردار حاجیزاده، بارها مانورهای بازی جنگ را در حوزه هوافضا برگزار کردند. ما بهطور مداوم ساختار سازمان رزم خود را تا سطح تاکتیکی کنترل کردیم و همواره در حال سنجش آمادگیها و بهروزرسانی قدرت رزمی خود بودیم.
وی با مقایسه وضعیت موشکی در دوران جنگ و امروز افزود: در جنگ ۸ ساله، تا سال ۶۳ ما به اهمیت موشک توجه نکرده بودیم. در کل جنگ، تنها یک سکوی موشکی در اختیار داشتیم و مجموعاً ۸۸ موشک شلیک کردیم—یعنی میانگین سالانه فقط ۱۰ موشک. اما امروز، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان قدرت اول موشکی منطقه شناخته میشود و حتی دشمن نیز به این واقعیت اذعان دارد.
سخنگوی سپاه در پایان گفت: در حوزه پهپادی، شناورهای هجومی، و سایر حوزههای قدرت سخت، ساختارهای منظمی ایجاد شده و یگانهای عملیاتی ما با استانداردهای بالای آمادگی رزمی تجهیز شدهاند. اگر در سال ۱۳۵۹ چنین توانمندیهایی را در اختیار داشتیم، قطعاً جنگ ۸ ساله تا این اندازه به طول نمیانجامید.
دشمن آمده بود سهروزه کار را تمام کند؛ اما غافلگیر شد
سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه و اهداف پشت پرده دشمن گفت: زدن فرماندهان ما، که هر کدام از آنها برکتی برای نیروهای مسلح و ستونهایی برای قدرت دفاعی کشور بودند، در وهله اول چرخ فرماندهی را مختل کرد. از نظر نظامی، ما برای لحظاتی دچار اختلال شدیم. دشمن دقیقاً همین را میخواست؛ یک فروپاشی فرماندهی.
وی با اشاره به طرح خطرناک دشمن در ابتدای حمله تصریح کرد: برآورد دشمن این بود که ظرف سه تا پنج روز، تمام اهدافش را محقق کند. آنها برنامهریزی کرده بودند که با زدن فرماندهان اصلی، مراکز موشکی، سایتهای راداری و سیستمهای فرماندهی و کنترل، ما را از نظر نظامی زمینگیر کنند. تحلیل دشمن این بود که بازیابی نیروهای مسلح زمانبر است و حداقل ۵ تا ۷ روز طول میکشد تا ما بتوانیم واکنش نشان دهیم.
سخنگوی سپاه در ادامه افزود: در حالیکه دشمن ساعت ۳:۳۰ بامداد، حملات برقآسا را آغاز کرد، ما در ساعت ۴، پهپادهای رزمی خود را به پرواز درآوردیم. عملیات موشکی نیز با تدبیر فرماندهی، چند ساعت بعد آغاز شد. این تأخیر حسابشده بود، اما واقعیت این است که دشمن بهشدت غافلگیر شد؛ آنها اصلاً انتظار نداشتند که ما ظرف چند ساعت توان پاسخ داشته باشیم.
سردار نائینی تأکید کرد: دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شد. این خطای استراتژیک دشمن بود که قدرت واقعی ما را نشناخت. اگر آنها درک درستی از توان بازدارندگی ما داشتند، شاید هرگز وارد این درگیری نمیشدند.
دشمن منتظر شورش داخلی بود؛ با وحدت ملی ناامید شد
وی در ادامه با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: حضرت آقا دیروز بهروشنی فرمودند که هدف اصلی دشمن، فرماندهان نظامی نبودند، بلکه مسئله اصلی، مردم بودند. دشمن بهدنبال شکستن مقاومت مردمی، ایجاد شورش داخلی و در نهایت، تجزیه ایران بود. آنها ابتدا مؤلفههای اقتدار کشور را هدف گرفتند، تا پیشزمینهای برای شروع ناآرامیهای داخلی فراهم شود.
سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه حتی نمایش اقتدار نظامی نتوانست محاسبات دشمن را اصلاح کند، افزود: ما از ماهها قبل پیشبینی کرده بودیم که دشمن در حال آمادهسازی برای حمله است. از بهمن سال گذشته، قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) با برگزاری جلسات منظم، برآورد دقیقی از احتمال حمله داشت. رزمایشهای اقتدار نیز با هدف بازدارندگی و انتقال پیام قدرت برگزار شد.
وی گفت: هدف اصلی رزمایشها، تبدیل قدرت به باور است؛ یعنی دشمن به این نتیجه برسد که در صورت حمله، با پاسخ سخت مواجه میشود. اما چرا بازدارندگی مؤثر واقع نشد؟ چون دشمن نگاهش به درون کشور بود، نه بیرون. آنها امید داشتند که از داخل، مقاومت شکسته شود.
سردار نائینی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که حضرت آقا فرمودند، اتحاد ملت ایران، عامل اصلی شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود. دشمن تصور میکرد جامعه آماده فروپاشی از درون است، اما با وحدت، همبستگی و ایستادگی مردم، اراده دشمن در هم شکست. دشمن اشتباه کرد که مردم را نادیده گرفت.
