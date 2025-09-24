به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگویی اظهار داشت: همواره این سوال مطرح است که آیا ما در دوران دفاع مقدس با رژیم بعثی عراق روبهرو بودیم؟ قطعاً پاسخ این سوال منفی است. رژیم بعثی عراق به مسئولیت صدام حسین بهعنوان نماینده استکبار جهانی (شرق و غرب) در آن ایام یک هجوم همهجانبه را علیه ما آغاز کرد و تقریباً تمام کشورهای مستکبر جهان در این جنگ (مستقیم و غیرمستقیم) حضور داشتند.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه از همان دوران در تمام ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، تبلیغاتی، حقوقی و دیگر عرصهها، این هجوم بهصورت بسیار منسجم علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، تصریح کرد: در روزهای اول جنگ، علیرغم دفاعی که رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح و بسیج مردمی از خودشان به نمایش گذاشتند، بخشهایی از خاک کشور به تصرف رژیم بعثی درآمد، خرمشهر قهرمان، سوسنگرد و بستان سقوط کرد و آبادان در محاصره قرار گرفت. بعد از حدود یکسال، حملات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شرایطی که امکانات درستی نداشتیم، شروع شد.
سردار شکارچی ادامه داد: تمام توان نظام سلطه یک طرف و جمهوری اسلامی یک طرف این جبهه بود، اما با رهبری مدبرانه امام راحل و رشادت رزمندگان، و با طراحی و اجرای عملیاتهای بسیار هوشمندانه تمام سرزمینهای تحت اشغال رژیم بعث عراق بازپسگیری شد.
وی با تأکید بر اینکه برکات و دستآوردهای مهمی در دوران هشت سال دفاع مقدس به دست آمد، گفت: مهمترین این دستآوردها، تربیت فرماندهان مجرب، با اراده، غیور، آگاه و شجاع بود که از دل دفاع مقدس بیرون آمدند.
سردار شکارچی افزود: ملت ما در هشت سال دفاع مقدس آبدیده شد و به این نتیجه رسید که اگر در مقابل نظام سلطه با هر توان و در هر سطحی مقاومت صورت گیرد، نظام سلطه شکست خواهد خورد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس برخلاف جنگهایی که در تاریخ رخ داده است که یک کشوری نابود میشود و زیرساختهای آن از بین میرود و نمیتواند روی پای خودش بایستد و راهی جز تسلیم ندارد، ما بهعنوان یک کشور سرافراز، مقتدر و پیروز ایستادیم و توانستیم بهخصوص در حوزه تولیدات دفاعی و خوداتکایی و خودکفایی دفاعی، خودمان را به حدی برسانیم که نسبت به روزهای اول تجاوز رژیم بعثی، دهها برابر قویتر و مقتدرتر شویم.
سردار شکارچی با بیان اینکه دشمن با پذیرفتن شکست در برابر اراده ملت ایران تغییر تاکتیک داد، گفت: دشمن بعد از این شکست بود که به سمت راهبردهای جدید رفت و بعد از دوران دفاع مقدس هرآنچه را از تحریم اقتصادی، سیاسی و حقوقی برای جلوگیری از پیشرفت علمی کشورمان با ترور دانشمندان در توان داشت، انجام داد تا مانع راه پیشرفت نظام اسلامی شود که نتوانست موفق شود؛ چراکه ما ظرفیتهای عظیمی را با توجه به تجارب دوران دفاع مقدس کشف کردیم و به کار گرفتیم و بسیاری ظرفیتهای دیگر وجود دارند که در ادامه راه به کار خواهیم گرفت.
وی به اقدامات خصمانه اخیر دشمن اشاره و عنوان کرد: دشمن بر اساس تداوم دشمنیهایش یک طراحی ویژه کرد؛ تمام نظام سلطه و کشورهای جبهه باطل برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور بسیج شدند؛ این طراحی دشمن قبل از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ صورت گرفته بود و این بار با استفاده از تمام مؤلفههای جنگ ترکیبی اقدام کردند و برای هر مؤلفه یک طراحی ویژه را پیشبینی کردند و همزمان تمام مولفهها و ظرفیتها را بهکار گرفتند.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، تصریح کرد: در شب اول جنگ، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ترور شدند؛ این اتفاق کمی نیست، لذا یک عملیات همهجانبه که یکی از مؤلفههای جنگ ترکیبی است، همزمان در حوزههای امنیتی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، جنگ روانی و رسانهای و شناختی انجام شد؛ دشمن در این جنگ یک درصد هم به شکست خودش شک نداشت و با اطمینان ۱۰۰ درصد که نظام جمهوری اسلامی ایران در مدت حداکثر یک هفته براندازی میشود و کشور را تجزیه میکند، وارد عمل شد.
سردار سرتیپ شکارچی، گفت: ما دارای مؤلفههایی از قدرت هستیم که همواره در محاسبه دشمن به غلط در معادلات و محاسبات قرار میگیرد و معمولاً از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مؤلفههای قدرت ما را نتوانسته درست برآورد کند که اگر به درستی برآورد میشد به ما تهاجم نمیکرد؛ به تعبیری ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد؛ این برای دشمن قابل محاسبه نیست، پس اساساً نباید به اسارت این ملت اندیشید؛ بهخصوص فرزندان رشید ملت در نیروهای مسلح و سپاه، ارتش، فراجا و بسیج این ملت اسارت را نمیپذیرد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی معظم کل قوا را از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) و از زمانی که امام خامنهای عزیز به زعامت جامعه اسلامی رسیدند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز به روز متفاوت از گذشته پلههای قدرت و اقتدار دفاعی را طی کردند.
وی ادامه داد: مولفه قدرت دیگر ما رزمندگان و نیروهای مسلحمان هستند؛ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره دشمن را در عرصههای مختلف آزموده است و هرجا دشمن به کارزار با نیروهای مسلح ما ورود پیدا کرده، سرافکنده از این تقابل خارج شده؛ نیروهای مسلح ما به پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یقین داشتند لذا با صلابت و مقتدرانه ورود پیدا کردند. با وجود اینکه تجهیزات، امکانات، سلاح و موشک برای پیروزی ضرورت دارد اما اساس کار، نیروی انسانی متعهد است. نیروی انسانی ما در نیروهای مسلح با رزمایش و تمرینهای متعدد تمام نقاط ضعف دشمن را میشناسند و تمام مولفههای قدرت را در خوشان تقویت کردهاند، لذا چنین نیرویی شکستناپذیر است و هیچ کشوری در دنیا چنین نیروهای مسلحی را ندارد.
سردار شکارچی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در کشورهای مختلف متکی بر سلاح و تکنولوژی و امکانات هستند و اگر سلاحشان از کار بیافتد بلافاصله تسلیم میشوند و میدان نبرد را ترک میکنند ولی رزمندگان غیور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هیچ وجه متکی بر سلاح و تجهیزات نیستند بلکه متکی بر ارادهی هستند که برخاسته از اعتقادات و معنویات الهی است و این اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شکستناپذیر است.
وی، انسجام ملی را از دیگر مولفههای قدرت در جمهوری اسلامی برشمرد و عنوان کرد: انسجام ملی به عنوان یکی از مولفههای قدرت در جنگ ۱۲ روزه در حد اعلا تجربه شد؛ دشمنان ما میگفتند، بعد از چند روز جنگ مردم را در کف خیابانها به نفع آمریکا و اسرائیل جنایتکار و علیه حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم دید، ولی مردم بصیر ما که مردمی هوشمند و آگاه هستند در دقایق اول به توطئه دشمن واقف شدند و به یک ملت منسجم با وحدت بسیار قوی تبدیل شدند.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح به پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت جنایت آمریکا و رژیم صهیونی اشاره کرد و گفت: بعد از ۲۳ خرداد ضمن اینکه ما از کشورمان دفاع میکردیم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حالت تهاجمی به دشمن تاختند و تا روز دوازدهم به دشمن هجوم کردیم. پایگاه آمریکا با تمام قدرت مورد ضربات سهمگین نظام مقدس جمهوری اسلامی و موشکهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ثابت کرد که دوران بزن دررو گذشته است و پایگاههای نظامی و مراکز راهبردی و امنیتی دشمن آسیبهای جدی دید و برای اولین بار ارتش رژیم صهیونیستی بعد از ۷۵ سال مجبور شدند به پناهگاه بروند و تعدادی از هواپیماهای جنگی خود را به خارج از سرزمینهای اشغالی بردند.
وی بهرهگیری دشمن از پدافند پیشرفته هوایی جهان را بیفایده دانست و تاکید کرد: تمام تجهیزات پیشرفته جهان در حوزه پدافند هوایی به کمک دشمن آمد؛ ما در حوزه موشکی و پهپادهای تهاجمی با ناتو و با پیشرفتهترین تجهیزات درگیر بودیم ولی با عنایات خداوند متعال و تفضل الهی ضربات بسیار مهلک بر دشمن وارد شد، ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی خزانه و ذخایر موشکهای پاتریوت و تاد آمریکا در منطقه استفاده شد و رو به پایان بود که باید سالهای سال سرمایهگذاری برای جبران این خسارتی که دیدند را انجام دهند.
سردار شکارچی با بیان اینکه، دشمن برای رهگیری موشکهای ۱۰۰ هزار دلاری ما گاهی شش موشک یک میلیون تا ۱۲ میلیون دلار شلیک میکرد که به اعتراف خود رژیم صهیونیستی روزی ۲۸۵ میلیون دلار خرج داشت، افزود: اگر بنا باشد کشوری انرژی هستهای نداشته باشد، آیا این کشور جمهوری اسلامی است که به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است؟ ما اینقدر قدرت داریم که اصلاً نیازی به هستهای نظامی نداریم چراکه دارای تمام مولفههای قدرت هستیم، لذا نیازی به بمب هستهای نداریم.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰ درصد ثابت کرده است که در مسیر صلح و در پاسخ به نیازهای اقتصادی و پزشکی و نیازهای غیرنظامی در مسیر هستهای حرکت میکند؛ بازرسها و نظارتهای آژانس هستهای آنرا تایید میکنند. چرا در این خصوص فشاری روی رژیم صهیونیستی نیست که با در اختیار داشتن صدها کلاهک هستهای، امروز به تهدیدی در حوزه بینالملل تبدیل شده و هیچکس به این رژیم ستمگر نظارت نمیکند؟ رژیمی که هیچ قاعده و قانون بینالمللی را قبول ندارد و وحشیانه تجاوز و ترور میکند. چرا هیچ کجای دنیا از این رژیم بازخواست نمیکنند و یک قطعنامه شورای امنیت علیه آن راجع به کلاهکهای هستهای وجود ندارد؟
وی با بیان اینکه آمریکا و انگلیس نیز مجهز به کلاهکهای هستهای هستند، تصریح کرد: چرا کسی علیه آمریکا و انگلیس که امروز مجهز به کلاهکهای هستهای هستند، حرفی نمیزند؟ این یک سوال بزرگ است که دنیا امروز باید در واکنش به آن بسیج شود و مطالبهگری کند، چراکه ما با رژیمهایی روبهرو هستیم که نه تنها امنیت غرب آسیا بلکه فراتر از آن، تمام دنیا را به خطر انداخته است و روزانه صدها آدم مظلوم و زن و کودک را در غزه و فلسطین به شهادت میرساند، به هرجا که اراده میکند تجاوز میکند و در مقابل، بسیاری از کشورها حتی روابط اقتصادی خود را با آنها قطع نمیکنند!
سردار شکارچی قوت و قدرت دولتمردان آمریکایی را در خونریزی، ظلم، جنایت و جنگآفرینی دانست و گفت: دولتمردان آمریکایی جنگ به راه میاندازند تا اقتصادشان شکوفا شود، یعنی شکوفایی اقتصادی را در سایه جنگ، در سایه نسلکشی و ظلم به زنان، کودکان و انسانهای مظلوم طراحی میکنند. این را دنیا باید بفهمد. نظام جمهوری اسلامی در برابر چنین جنایتکارانی هرگز کوتاه نیامده و نخواهد آمد؛ امروز ما به مراتب مقتدرتر و قویتر از گذشته از آرمانهای انسانی دفاع میکنیم.
وی با بیان اینکه در گذشته فکر میکردیم آنچه در هشت سال دفاع مقدس از ایثار و مجاهدت رخ داد، تکرارشدنی نیست، ادامه داد: در روزگاری که دنیا به سمت فناوری و پیشرفت در حوزههای ارتباطات و دیگر عرصهها حرکت کرده، در این جنگ ۱۲ روزه تحمیلی صحنههایی خلق شد که حتی از هشت سال دفاع مقدس هم برتر بود. معارفی چون مجاهدت، رشادت، ایثار، از خودگذشتگی، جانفشانی و طلب شهادت در اوج خود قرار گرفت.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح به برتری اطلاعاتی نیروهای مسلح پرداخت و گفت: یکی از دلایل دقت موشکهایمان که به اهداف از پیش تعیینشده مینشستند، بانک اطلاعاتی و شناخت دقیق اهداف بود؛ هرچند سامانههای قدرتمند پدافند هوایی در اختیار دشمن قرار گرفته بود و حتی کارشناسان خارجی در برخی موارد بهطور مستقیم کمک میکردند. با وجود همه اینها، با موفقیت پدافند یکپارچه نیروهای ارتش و سپاه دستاوردهای بسیار مبارکی حاصل شد.
سردار شکارچی با تاکید براینکه فعالیت نیروهای مسلح بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استمرار داشته است، افزود: بعد از جنگ تحمیلی اخیر وزارت دفاع و شیرمردان صنایع دفاعی لحظهای غافل نشدند؛ زیر بمباران و تهدید دشمن، مانع از بروز مشکل در نیروهای مسلح شدند. پس از دفاع ۱۲ روزه، سه شیفت کار کردند تا نیازهای نیروهای مسلح را تامین کنند و الحمدلله دستاوردهای مهم، پیشرفته و برجستهتری در مدت کوتاه حاصل شد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، تصریح کرد: بسیج، مخلصترین نیروی رزم انقلاب اسلامی مردانه وارد میدان شد؛ هزاران نفر برای تأمین امنیت مردم و پر کردن خلأها به میدان آمدند. این حضور بهمراتب بهتر از دوران هشتساله دفاع مقدس بود؛ بسیاری از این افراد نه امام راحل را دیده بودند و نه تجربه دفاع مقدس را داشتند، بلکه جوانانی بودند که در دهه ۸۰ به دنیا آمدهاند.
وی ادامه داد: در این روند پیشکسوتان دفاع مقدس با افتخار به نیروهای مسلح پیوستند، جانبازان و رزمندگان اعلام آمادگی کردند و همه پای کار بودند. نیروهای فراجا نیز در اداره و کنترل امور داخل کشور افتخار آفریدند.
سردار شکارچی خاطرنشان کرد: در چنین جنگی که دشمن مستاصل میشود و از مواجهه با نیروهای نظامی آبدیده و مقتدر عاجز میماند، متوسل به کشتن زنان، کودکان و مردم بیگناه میشود. تنها در یک شهرک مسکونی، ۲۵ کودک به شهادت رسیدند؛ اینها انسانهایی مظلوم و بیدفاع بودند. این واقعیتها اهمیت دارند و نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
