شهباز شریف در سازمان ملل : باید در غزه آتش بس برقرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ملت فلسطین در معرض ظلم هشتاد ساله قرار گرفته است.

وی افزود: نسل کشی ساکنان غزه ادامه دارد و تاریخ به خاطر آنچه در غزه می گذرد ما را نخواهد بخشید. هم الان باید آتش بس در غزه برقرار شود. فلسطین هم اکنون باید از لوث اسرائیل آزاد شود.

شریف تاکید کرد: ما از اقدام بسیاری از کشورها در به رسمیت شناختن فلسطین استقبال می کنیم.

وی با اشاره به جنایات اشغالگران تاکید کرد: اسرائیلی ها دختربچه فلسطینی هند رجب را در غزه کشتند و همه ما ناتوان در حمایت از او بودیم.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر نیز گفت: حمله اسرائیل به دوحه نقض آشکار حاکمیت قطر است و ما با قطر ابراز همبستگی می کنیم. حمله به قطر را محکوم می کنیم.

شهباز شریف گفت: پاکستان از خواست ملت فلسطین برای تشکیل کشور دارای حاکمیت به پایتختی قدس استقبال می کند. رنج ملت فلسطین از سوی اشغالگران اسرائیلی، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.

وی همچنین از رایزنی با همه طرفها به منظور ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان سخن گفت و افزود: افغانستان کشور دوست و همسایه ماست و خواسته ما ثبات و صلح در این کشور است.

شهباز شریف از طرح ترامپ در زمینه رایزنی کشورهای عربی و اسلامی استقبال کرد و افزود: ما از نقش رئیس جمهور ترامپ در زمینه برقراری صلح تشکر می کنیم او مرد صلح است.

درباره هند هم گفت: ما از موضع قدرت آتش بس با هند برقرار کردیم. ما در ماه مه گذشته از سمت شرق و هند هدف تجاوز قرار گرفتیم و هند به شهرها ما حمله کرد و ما با آن مقابله کردیم و هفت جنگنده مهاجم را ساقط کردیم. هند قواعد بین المللی را نقض کرده است و کشمیر به زودی حق تعیین سرنوشت تحت نظارت سازمان ملل خواهد یافت. ما آماده گفتگو با هند درباره موضوعات حل نشده هستیم.