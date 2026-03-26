افزایش سرانه مصرف آبزیان در تامین امنیت غذایی در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیش از ۱۰۷ سال سابقه به عنوان قدیمیترین واحد پژوهشی کشور رسالت پژوهش، آموزش و ترویج فعالیتهای شیلاتی را در 3 محور اصلی ماهیگیری، آبزیپروری و تولید محصولات شیلاتی دنبال میکند. هدف اصلی این فعالیتها افزایش سرانه مصرف آبزیان به عنوان سالمترین مواد غذایی در جامعه است.
محمد صدیق مرتضوی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: فعالیتهای این مؤسسه بر اساس نیازمندیهای سازمان شیلات ایران و بخشهای خصوصی فعال در حوزه شیلات کشور برنامهریزی میشود و این برنامهها هر ساله در شورای راهبردی تحقیقات، آموزش و ترویج شیلات کشور به تصویب میرسند.
وی افزود: شورای پژوهشی و کمیته علمی ـ فنی از ارکان اصلی مؤسسه به تدوین برنامههای علمی و پژوهشی مؤسسه میپردازند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با 8 دانشگاه شیلاتی تفاهمنامه همکاری یا پروژههای مشترک دارد، اظهار کرد: سالانه حدود ۶۰ دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد پایاننامههای خود را با راهنمایی و مشاوره اعضای هیئت علمی این مؤسسه و در پژوهشکدهها و مراکز تابعه آن اجرا میکنند. این مؤسسه همچنین در همکاریهای مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی و سازمان شیلات کشور و حتی استانداریها، سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و شهرداریها، فعالیتهایی در سطح ملی و استانی دنبال میکند.
مرتضوی یادآور شد: در حال حاضر، تمامی فعالیتهای شیلاتی دریاچه چیتگر در تهران تحت نظارت این مؤسسه انجام میشود و تاکنون در ۳۲ سد کشور نیز مطالعات ارزیابی ذخایر آبزیان و توان آبزیپروری با هدف توسعه پرورش ماهی در قفس صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: از جدیدترین همکاریهای این مؤسسه میتوان به مطالعات جامع دریای مازندران با سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد که در حال طی مراحل تصویب است. همچنین در خلیج فارس و دریای عمان فعالیتهای گستردهای در زمینه آلودگی، آبشیرینکنها و حفاظت از آبزیان و اکوسیستمهای دریایی در حال انجام است.
رئیس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور درباره مهمترین دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1404، گفت: مولدسازی و تکثیر مصنوعی نسل دوم ماهی سفید دریای مازندران با هدف امکان معرفی این گونه به صنعت آبزیپروری کشور، انتقال دانش فنی تولید کیت تشخیص سریع بیماری VHS ماهی قزلآلا به بخش خصوصی و معرفی ماهی کپور تاتا به صنعت آبزیپروری در فاز نخست در استانهای گیلان، خوزستان و گلستان از جمله فعالیتهای این موسسه در سال 1404 بودند.
وی افزود: مولدسازی و تکثیر ماهی بومی سوکلا به منظور معرفی به قفسهای دریایی، تکثیر مصنوعی ماهی کفال خاکستری در مشارکت با بخش خصوصی، انجام گشت تحقیقاتی صید فانوسماهیان پس از وقفهای 5 ساله و تدوین دستورالعمل زیستمحیطی آبشیرینکنهای جنوب کشور از دیگر اقدامات این مؤسسه به شمار میرود.
وی به انتقال دانش فنی تولید کنسرسیوم پروبیوتیکی میگو به بخش خصوصی پرداخت و ادامه داد: برگزاری همایش ملی میگو و تدوین طرح تحقیقاتی ـ توسعهای میگو، تدوین یک پروپوزال تحقیقاتی مشترک با کشور چین با تأیید و تأمین هزینهها از سوی طرف چینی و همچنین تدوین دانش فنی زنجیره ارزش گونههای ماهی تیلاپیا، صبیتی، آزاد دریای مازندران و سوکلا برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از جمله فعالیتهای این مؤسسه در ادامه عملکرد خودش است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اضافه کرد: از دیگر اقدامات باید به پیگیری صدور مجوز دریانوردی تحقیقاتی برای صید ترال پس از وقفه 5 ساله، ارزیابی درونی تمامی فعالیتهای مؤسسه، پژوهشکدهها و مراکز تابعه با دستیابی به ۸۰ درصد رتبهبندی مطابق استانداردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) اشاره کرد.
وی گفت: تولید محصولات دانشبنیان عملآوری و فرآوریشده شیلاتی در مرکز ملی یونیدو با همکاری بخش خصوصی، تولید فرآوردههای بیولوژیک دانشبنیان از جمله هورمون، آنزیم، کود آمینواسید و بیوسیلاژ از زایدات و ضایعات شیلاتی و همچنین زودرس کردن جنسی مولدین ماهی باس دریایی با هدف افزایش تولید بچهماهی برای پرورش در قفسهای دریایی نیز از دستاوردهای دیگر علوم شیلاتی کشور است.
مرتضوی با اشاره به واکسیناسیون آبزیان، بیان کرد: در راستای تصمیم ستاد توسعه دریامحور و سازمان دامپزشکی برای اجباری شدن واکسیناسیون آبزیان، تولید تحقیقاتی واکسن آبزیان را در همکاری مشترک با مؤسسه واکسن و سرم سازی در حال پیگیری است.
به گفته این مقام مسئول، تکثیر مصنوعی ماهی سس دریای مازندران به منظور حفاظت از این گونه و بازسازی ذخایر از دیگر فعالیتهای در حال انجام در کشور است.
مرتضوی در پایان تاکید کرد: همکاریهای مشترک با وزارت دفاع در زمینه بهینهسازی زایدات و ضایعات کارخانه کنسرو تون چابهار و انتخاب جمعیت برتر ماهی قزلآلا با هدف توسعه آبزیپروری اقتصادی انجام شده و اجرای مصوبه «دریابست» در آبهای سرزمینی جنوب کشور نیز از دیگر نتایج مطالعات تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور به شمار میرود.
