مهدی رحمتی: مقابل یک تیم ۲ هزارمیلیاردی فراتر از ذهن همه بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی در نشست خبری بعد از بازی با سپاهان اصفهان، اظهار داشت: در ابتدای صحبتهایم باید از تمام هواداران عزیز عذرخواهی کنم، تمام تلاشمان را کردیم، تمام توانمان را گذاشتیم، بچههای تیم هم خیلی زحمت کشیدند، خسته نباشید به آنها میگویم، ولی بابت این باخت از هواداران عذرخواهی میکنم.
مقابل یک تیم ۲ هزارمیلیاردی فراتر از ذهن همه بازی کردیم
وی با اشاره به بازی، عنوان کرد: فکر میکنم ۹۰ و خوردهای دقیقه ما سوار بازی بودیم، بچههایمان خیلی دویدند، زحمت کشیدند و با یک تیم دو هزارمیلیاردی فکر میکنم خیلی فراتر از ذهن هواداران و شما بود بازی کردیم، خسته نباشید به آنها میگویم، باید سعی و تلاش کنیم که خیلی زود خودمان را به لحاظ روحی و روانی و ذهنی برگردانیم و از هفته بعد دوباره بتوانیم به شرایط خوب و ایدئال نتیجهگیریمان برگردیم، چون احساس میکنم به لحاظ فوتبالی، بازی به بازی داریم بهتر میشویم، داریم تلاش میکنیم، ان شاالله بتوانیم از هفته بعد به روند خوب نتیجهگیریمان برگردیم.
معضل فوتبال ایران نبود مهاجم است
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که تیمهای بزرگ که در اوایل فصل نتیجه نمیگرفتند، الان آرامآرام دارند خودشان را پیدا میکنند، به نظر میآید در ابتدای نیمه دوم تا دقیقه ۴۰ توپ در اختیار سپاهان بود و در دقایق پایانی حملات خیبر بیشتر شد، ما به یک مهاجم خوب نیاز داریم، نظر شما چیست؟ هر تیمی که بسته میشود و هزینه میکند یک هدفی را دنبال میکند، ما از روز اول هدفی را دنبال میکنیم، ما الان دو بازیکن بالای ۳۰ سال داریم و بقیه بازیکنان ما جوان هستند، برای نظر شما احترام قائل هستم، فکر میکنم به جز ضربات ایستگاهی و اوت دستی ما چیز دیگری از سپاهان ندیدیم، باتوجهبه پرسی که در نیمه اول کردیم، طبیعی بود که تیممان در نیمه دوم افت پیدا کند، سعی کردیم با تعویضها دوباره به روند بازی برگردیم، مالک بازی شویم و بتوانیم موقعیت روی تیم سپاهان ایجاد کنیم، فکر میکنم توانستیم این کار را انجام دهیم.
رحمتی در موردنیاز به داشتن مهاجم هم گفت: دنبال این هستیم، اگر پیدا کنیم، معضل فوتبال ایران نبود مهاجم است و این تنها مشکل خیبر نیست، فکر میکنم دوتا مهاجم تیم سپاهان رویهم نصف بودجه خیبر است.
باید هجمه و فشار برد از روی تیم برداشته شود
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در بازی اول خانگی مقابل مس رفسنجان دو هیچ عقب افتادیم، در بازی دوم هم خانگی مقابل فجر سپاسی هم عقب افتادیم، امروز هم در نیمه اول گل خوردیم و عقب افتادیم، وقتی ما در خانه خودمان بازی میکنیم باتوجهبه حمایت بسیار خوب هواداران، نیمه اولهایمان را باید با نتیجه خوب خارج شویم، به نظر میرسد جو تماشاگر تیم خودمان را دچار فشار روانی کرده است، آیا با این موضوع موافق هستید؟ گفت: ۱۰۰ درصد با شما موافق هستم، ما از در دروازه، خط دفاع، هافبکها و خط جلو به طور کامل دچار تغییر شدهایم، حداقل هفت بازیکن ما عوض شده است و بازیکنان جوانی آمدهاند و دارند بازی میکنند، ما باید مقداری این هجمه و فشار برد از روی تیم برداشته شود، ما در تمام طول بازی دنبال گلزدن بودیم، وقتی جلوی تیم سپاهان حمله میکنی و پرس میکنی و دنبال گلزنی هستی نشان میدهد که تیم بار تماشاچی را روی دوش خود احساس میکند. دنبال بردن و گلزدن است، اما باتوجهبه جوانی مقداری شاید این کاهش فشار زمان بر باشد.
اگر میخواهید این تیم از بین برود به آن انتقاد کنید
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد، ادامه داد: من فکر میکنم شما باید از سمت ما همبازی را نگاه کنید، فکر میکنم این کمک بیشتری به بازیکنان جوان ما میکند، از روز اول از شما خواهش کردم که این جوانان را حمایت کنید، چون این روزها را میدیدیم، هجمه اضافی به تیم وارد نکنیم، از این تیم باید حمایت شود، اگر میخواهید این تیم از بین برود به آن انتقاد کنید، به من انتقاد کنید، من اصلاً مشکلی ندارم، آیا نسبت به بازیهای قبل بهتر شدهایم؟ اگر شدهایم باید این رویه را ادامه دهیم، اگر قرار باشد یک بازیکن ۱۷ ساله از لیگ آوردهایم دفاع چند صدمیلیاردی سپاهان بگیرد، خب سپاهان هم این بازیکنان را برای خود میگیرد، زمان را ما باید به بازیکنان بدهیم.
همه در کنار هم به ساختن یک تیم خوب کمک کنیم
رحمتی در ادامه در پاسخ به این سوال که سپاهان امروز فقط در میانه میدان حفظ توپ کرد، اما ذهن و آمادگی لازم برای برندهشدن در میان بچههای خیبر دیده نمیشد، احساس میکنم بار روانی سپاهان روی بازیکنان خیبر حاکم شده بود، نظر شما چیست؟ نه من با شما موافق نیستم، همانطور که شما به لحاظ سنی بزرگ میشوید و باتجربه میشوید، تصمیمهای بهتری در ادامه زندگی میگیرید، فوتبال هم یک نوع زندگی است، یک بازیکن جوان رفتهرفته باید تجربه کسب کند، تیمهایی که پول دارند و بازیکنان خوب و باتجربه میخرند، این اخذ تجربه بازیکنان را میخرند و این هم معطوف به تیمهای بزرگ است، بعضی تیمها این توان مالی را ندارند، مجبور هستند که زمان بدهند، هدفگذاری ما در باشگاه خیبر مشخص است، از روز اول هم گفتم هجمه را بردارید، شما نمیتوانید کاری را که آقای «علی یاری» و «حاج صفی» و… میکنند را از یک بازیکن خیبر که جوان است بخواهیم، همه در کنار هم به ساختن یک تیم خوب کمک کنیم.
