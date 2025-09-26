به گزارش خبرنگار مهر، محرم نوید کیا در نشست خبری پس از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: توانستیم اعتمادبه‌نفس را به دست آوریم و بازی فوق‌العاده خوبی برای ما بود.

وی گفت: نیمه اول موقعیت خاصی نداشت، نیمه دوم بازیکنان بازی خوبی انجام دادند، دقایقی خیبر روی ضربات ایستگاهی خطرناک بود، خیلی خوب مرکز زمین را کنترل کردیم، خیلی پاس دادیم و روند بازی را در دست گرفتیم، توانستیم اعتمادبه‌نفس را به دست آوریم و بازی فوق‌العاده خوبی برای ما بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان، عنوان کرد: در تیم‌های بزرگ فشار طبیعی است، می‌دانم چه فشارهایی وجود دارد، با آگاهی مسئولیت را قبول کردم، یک بازی را بردیم؛ اما خیلی بازی‌های دیگر باقی‌مانده است، می‌توانیم ادامه دهیم و از فشار خارج شویم، توانستیم از لحاظ روحی و روانی ریکاوری شویم.