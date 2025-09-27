عبدی: باید به تغییر نسل ادامه دهیم؛ در امور فنی خیبر دخالت نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در خصوص عملکرد خیبر در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر اظهار داشت: فکر می‌کنم نتایج ما خوب بود و روند تیم ما مثبت بود. البته دو باخت اخیر کمی ما را تحتش فشار قرار داد اما عملکرد تیم ما در بازی با فولاد خوزستان و سپاهان کیفیت فنی ما مشخص بود و تا حدودی در بازی روز گذشته عدم تمرکز و خود باوری باعث شکست ما شد. فراموش نکنید بازیکنان جوانی در تیم ما بازی می‌کنند و این مساله زمان می‌خواهند که آنها به خود باوری برسند. تیم ما روندش مشخص و سیاست ما استفاده از بازیکنان جوان است. وقتی بازیکن ۱۷ ساله در تیم ما بازی کرده و سه بازیکن جوان زیر ۲۱ سال برای خیبر بازی کردند خودش گویای همه چیز است. تاکید می‌کنم تغییرات ما و همچنین جوانگرایی که صورت گرفته است زمان می‌خواهد. از نظر من روند ما خوب است و مهدی رحمتی خوب کار می‌کند و ما در تعامل و هماهنگی صد در صد با یکدیگر هستیم.

وی در خصوص اینکه مهدی رحمتی در نشست خبری روز گذشته تاکید کرد که خیبر تیمی جوان است که با سیاست گذاری صورت گرفته بین او و مالک باشگاه برای سالهای آینده تیمی خوب و قدرتمند خواهد شد گفت: قطعاً این حرف درست است. ما به عنوان بخش خصوصی باید تغییر نسل انجام بدهیم. برای رقابت با تیم‌های بسیار متمول لیگ برتر باید این تغییر نسل را انجام بدهیم. البته خوب هم نتیجه گرفتیم و در هر بازی اگر مخاطب عادی بازی تیم ما را دیده باشد تائید می‌کند که خیبر جزو تیم‌های خوب لیگ است که هم خوب بازی می‌کند و هم تیمی دونده است. کم کم این جوانان هم مثل روز گذشته که تعدادی از آنها مقابل تیم بزرگ سپاهان بازی کردند آرام آرام وارد چرخه تیمی ما می‌شوند و فکر می‌کنم تیم خوبی را سال آینده روانه مسابقات می‌کنیم که این هم حاصل صبر، حوصله و پشتکار مجموعه خیبر است. به هر حال بازی‌های ما بسیار سنگین است و باید حوصله به خرج بدهیم که جوانان ما استعدادهای خود را نشان بدهند.

مالک باشگاه خیبر در پاسخ به این سوال که چه صحبتی با هواداران تیمش در کل کشور دارد گفت: هواداران خیبر امسال سورپرایز لیگ برتر بودند. چه آقایان و چه بانوان با حفظ ارش ها و با کمال معرفت و قلب خود تیمشان را تشویق می‌کنند. صحبت من با هوادارانمکان این است که ما یک پروژه را شروع کردیم و در سال دوم حضورمان در لیگ برتر یکی از حساس‌ترین سالهای خود را پشت سر می‌گذاریم. باید برای کسب رتبه تک رقمی تلاشکنیم تا به این هدف برسیم و از طرفی هم هواداران عزیزمان باید تیم را حمایت کرده و مورد حمایت قرار بدهند. انشاالله مثل همیشه هواداران تا پای جان از خیبر حمایت کنند البته من خودم هم یکی از هواداران خیبر هستم و هیچوقت خودم را مالک نمی‌دانم. مطمئن هستم روزهای خوبی در پیش داریم و جای نگرانی وجود ندارد.

عبدی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد خیبر نیاز به جذب یک مهاجم دارد گفت: ما مهاجمان خوبی در تیممان داریم. باز هم تاکید می‌کنم باید کمی حوصله به خرج داد. دیروز امیر حسین فارسی ۱۷ ساله برای ما خیلی خوب بازی کرد و به دلیل مصدومیت تعویض شد. عارف غزل هم خوب کار کرده و کم کم جا می‌افتد. محمد صابری پور و حمید طاهر خانی و طاها طباطبایی بازیکنانی هستند که در این پست حضور دارند. اگر در این دو سه بازی اخیر کم گل زدیم دلیلش استرس بود ولی خواهید دید مهاجمان ما خیلی زود کار را دست می گرند و به خطرناک‌ترین بازیکنان آن پست تبدیل خواهند شد.

شایعه شده مسعود عبدی در امروز فنی تیم دخالت می‌کند. مالک خیبر در واکنش به این مساله عنوان کرد: فکر می‌کنم تصویری از بازی اهواز بیرون آمده بود که داشتم با بچه‌های خودمان روی سکو صحبت می‌کردم که این شایعه مطرح شد. شما می‌توانید از مربیانی که در خیبر کار کردند در این مورد سوال کنید یا حتی از مهدی رحمتی که الان سرمربی ما است سوال کنید که آیا چنین مسأله‌ای وجود دارد یا خیر؟ من اصلاً به خودم اجازه نمی‌دهم در مسائل فنی دخالتی کنم و شأن من هم اینگونه صحبت‌ها نیست. خیبر خوشبختانه نتایج خوبی کسب کرده و معمولاً این حرف‌ها زمانی مطرح می‌شود که تیم بد نتیجه گرفته باشد. خیبر خودش را ثابت کرده و این حاصل زحمات و کارهای فنی تمامی کادرهای فنی بوده که در اختیار داشتیم. من بدبین هستم که مطرح کردن این مباحث کاری هدفمند برای زدن خیبر است. در آن صحنه که آن فیلم از اهواز منتشر شده من داشتم در مورد بحث داوری حرف می‌زدم که بعداً هم مشخص شد که حق ما در آن صحنه ضایع شد. با این وجود حتی نه اعتراض کردیم و نه مصاحبه کردیم و احترام گذاشتیم و حالا هم در نهایت احترام کارمان را ادامه می‌دهیم.