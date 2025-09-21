به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و پنجمین شماره مجله «شیرازه کتاب» به‌مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از ۹۰ اثر حوزه دفاع مقدس و مقاومت را که تقریظ رهبر انقلاب بر آن‌ها منتشر شده و یا به مناسبت‌های مختلف توسط ایشان معرفی شده است را احصا و با عنوان «ای ایران بخوان» به مخاطبان خود ارائه داده است.

در بخش «خانواده نشر» علاوه بر گزارشی از مراسم رونمایی از تقریظ کتاب «پاسیاد، پسر خاک» در مسجدجامع عتیق قزوین، گزارشی از نشست «از متن تا میدان» را که در خصوص هم‌اندیشی ناشران و نویسندگان جبهه فرهنگی حول مسئله فلسطین بود منتشر شده است. همچنین گزارشی از آئین اعطای جوایز چهارمین دوره جایزه شهید اندرزگو و دیگر اخبار مهم حوزه کتاب و نشر در یک ماه گذشته در اختیار مخاطبان قرار داده است.

«پرونده ویژه» این شماره بیش از ۹۰ اثر در حوزه دفاع مقدس و مقاومت که رهبر انقلاب نظرات خود را یا به‌وسیله انتشار تقریظ و یا معرفی در جلسات و سخنرانی‌های مختلف بیان کرده بودند احصا و به همراه متن تقریظ و یا تحسین ایشان منتشر شده است.

علاوه بر این یادداشتی تفصیلی از علیرضا مختارپور با عنوان «تأملاتی درباره تقریظ‌های رهبر انقلاب بر کتاب‌های دفاع مقدس» بازنشر شده است.

«طعم کتاب» هفتاد و پنجمین شماره از «شیرازه کتاب» شامل یک یادداشت درباره کتاب «روایت آقا» و یک مصاحبه با حجت‌الاسلام مجتبی صابری، مدیر تولید محتوای انتشارات انقلاب اسلامی درباره این کتاب است.

«کافه شیرازه» نیز به‌عنوان آخرین بخش مجله یادداشت‌هایی از محمد قبادی، هادی حکیمیان، وجیهه سامانی، سمانه خاکبازان، کبری خدابخش و محمدرسول ملاحسنی را منتشر کرده و تجربه‌های این نویسندگان از انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب‌شان را مرور کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیک مجله «شیرازه کتاب» را از طریق نرم‌افزار فراکتاب دریافت کرده و برای خرید نسخه فیزیکی، با ارسال پیام به شماره ۰۹۰۵۳۵۹۷۴۹۵ اقدام کنند.