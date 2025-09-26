به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا گفت: ما مذاکرات بسیار سازنده و الهامبخشی با کشورهای خاورمیانه در مورد غزه داشتیم.
وی افزود: ما در حال انجام مذاکرات بسیار سازندهای با کشورهای خاورمیانه در مورد غزه هستیم.
ترامپ گفت: مذاکرات فشرده در مورد غزه چهار روز طول کشیده و تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به یک توافق موفق ادامه خواهد یافت.
رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت: همه کشورهای منطقه درگیر هستند، حماس کاملاً از این موضوع آگاه است و اسرائیل در تمام سطوح در جریان امور قرار گرفته است.
ترامپ گفت: حسن نیت بیشتری برای دستیابی به توافق در غزه نسبت به آنچه که قبلاً دیدهام، وجود دارد. همه از عبور از این دوره دشوار هیجانزده هستند و افتخار میکنم که بخشی از این مذاکرات در مورد غزه باشم.
ترامپ روز جمعه بار دیگر مدعی شد که به پایان جنگ در غزه نزدیک شده است. او به خبرنگاران گفت: ما به دستیابی برای توافقی که به جنگ در غزه پایان دهد و اسیران را برگرداند، نزدیک شدهایم.
ترامپ روز پنجشنبه نیز در نشست با اردوغان این ادعا را تکرار کرده بود.
این ادعا در حالی است که وی به شدت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده است و مردم غزه و منطقه با سلاحهای آمریکایی که واشنگتن به تل آویو میدهد، کشته میشوند.
طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای غزه، خواستار آزادی اسرای صهیونیست ظرف ۴۸ ساعت و خروج تدریجی نظامیان رژیم اسرائیل از نوار غزه است.
طرح ۲۱ مادهای دولت ترامپ برای آتشبس در غزه خواستار آن است که حماس در آینده نقشی در اداره غزه نداشته باشد.
طرح دولت ترامپ شامل جدول زمانی برای خروج نیروهای صهیونیست از غزه نیست. طرح ترامپ همچنین مبتنی بر عدم امکان کوچاندن اجباری از نوار غزه است.
دولت ترامپ در طرح خود خواستار دو سطح از حکومت موقت در غزه یکی توسط یک نهاد بینالمللی فراگیر و دیگری توسط یک کمیته فلسطینی است.
