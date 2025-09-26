به گزارش خبرگزاری مهر، منابع غربی و عربی به وال استریت ژورنال گفتند که طبق طرح دونالد ترامپ، تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، حاکم موقت غزه خواهد بود. به موجب این طرح، تونی بلر در رأس هیئت انتقالی بین‌المللی قرار خواهد گرفت و اعضای این دولت انتقالی تکنوکرات‌های فلسطینی خواهند بود.



به گفته منابع مذکور، این هیئت چندین سال اداره غزه را بر عهده خواهد داشت.

وال استریت ژورنال به نقل از این منابع گزارش داد که تا زمان سپردن کنترل کامل غزه به فلسطینیان، هیئت مذکور توسط یک نیروی بین المللی به رهبری اعراب پشتیبانی می‌شود.

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که طرح دولت ترامپ با موانع بزرگی از جمله حمایت نتانیاهو و رهبران حماس روبرو است.

پیش از این فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که نام تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس به عنوان گزینه ریاست هیئتی نظارتی تحت عنوان «دولت انتقالی بین‌المللی غزه» مطرح شده است و گفته می‌شود که او در حال تدوین طرحی برای اداره غزه در دوران پساجنگ است!

به نوشته تایمز آو اسرائیل، این دولت انتقالی تا چند سال اداره غزه را برعهده خواهد داشت تا زمانی که بتوان آن را به فلسطینیان تحویل داد.

این طرح جابه‌جایی فلسطینی‌ها را شامل نمی‌شود؛ موضوعی که در مذاکرات همواره برای بسیاری خط قرمز بوده است.

بلر در ماه آگوست در جلسه‌ای با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سایرین برای بحث درباره آینده غزه شرکت کرد و به نوشته اسکای‌نیوز این طرح از حمایت کاخ سفید برخوردار است.