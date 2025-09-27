به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، در دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه و جنگ در نوار غزه رایزنی شد.

وزیر خارجه امارات در این دیدار بر ضرورت توقف جنگ خونین در غزه و دستیابی به آتش بس دائم در این باریکه تاکید کرد.

لازم به ذکر است که پیشتر نیز محمد آل خاجه سفیر امارات در تل آویو عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی را که منجر به هلاکت دست کم شش صهیونیست و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر شد محکوم کرد.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی به رژیم صهیونیستی به دلیل وقوع این عملیات تیراندازی تسلیت گفت.