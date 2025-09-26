  1. بین الملل
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱:۴۵

شهادت ۷۱ فلسطینی دیگر در حملات صهیونیست‌ها به غزه

شهادت ۷۱ فلسطینی دیگر در حملات صهیونیست‌ها به غزه

حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در طول شبانه روز گذشته هفتاد و یک شهید بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۷۱ نفر از جمله ۱۳ امدادگر به شهادت رسیدند.

در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۵ هزار و ۵۴۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در گزارش اخیر خود شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه را ۱۶۷ هزار و ۵۱۸ نفر اعلام کرده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه بیش از ۱۲۹۵۶ نفر شهید و ۵۵۴۷۷ نفر زخمی شدند.

